SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Robbie Coltrane, conhecido por interpretar o meio-gigante Rúbeo Hagrid nos filmes de "Harry Potter", morreu nesta sexta-feira (14). A notícia foi confirmada por seu agente.

Ele morreu num hospital perto de sua casa em Larbert, uma cidadezinha na Escócia, segundo o portal Deadline. Coltrane enfrentava problemas de saúde nos últimos dois anos. A causa da morte não foi revelada.

Coltrane ganhou fama com seu papel em "Harry Potter e a Pedra Filosofal", longa em que interpreta o guardião das chaves do castelo de magia chamado Hogwarts. Na história, é ele quem conta a Potter que ele é um bruxo. É nessa cena também que ele presenteia o garoto com um bolo cor-de-rosa amassado, que virou item cobiçado pelos fãs na vida real e hoje é vendido em docerias e lanchonetes.

Por ser uma mistura de mentor e amigo de Potter e seus amigos, Hagrid acabou se tornando um dos personagens mais queridos dos fãs. Não à toa, ele é um dos poucos atores que aparecem em todos os oito filmes da saga.

Antes de fazer parte da franquia do bruxo de J.K. Rowling, Coltrane também fez uma ponta em dois filmes de James Bond nos anos 1990, quando o espião era interpretado por Pierce Brosnan.

O ator viveu o mafioso russo Valentin Zukovsky, um ex-agente da KGB que se tornava barão do caviar em "007 Contra GoldenEye", de 1995. Mais tarde, em 1999, ele reprisaria o papel e teria uma participação maior em "007 - O Mundo Não É o Bastante", sempre como um rival forçado a cooperar com Bond.

Coltrane nasceu em Rutherglen, cidade do condado de Lanarkshire, na Escócia. Ele estudou numa escola de arte, mas duvidou de duas habilidades como pintor e começou a trabalhar com teatro. Adotou o pseudônimo Coltrane em homenagem ao músico de jazz John Coltrane.

No início da carreira, fez pequenas aparições em filmes e séries para a televisão. Foi graças às suas habilidades com comédia que ganhou destaque nos filmes "Freiras em Fuga" e "Querem Matar o Papa". Antes de aparecer nos longas da franquia "007", o ator protagonizou o seriado "Cracker", em que interpretava um psicólogo criminal.

No documentário de comemoração dos 20 anos do primeiro "Harry Potter", lançado pela HBO Max no ano passado, Coltrane se emociona ao falar sobre seu personagem na saga. "A geração dos meus filhos vai mostrar os filmes para os filhos deles. Então podem estar assistindo daqui a 50 anos, facilmente. Infelizmente, não estarei mais aqui. Mas o Hagrid estará."