SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emma Watson prestou uma homenagem ao ator Robbie Coltrane, famoso por interpretar Hagrid na saga "Harry Potter", que morreu nesta sexta-feira (14) em um hospital da Escócia, aos 72 anos. O motivo da morte não foi revelado.

"Robbie era como o tio mais divertido que eu tive, mas, além disso, ele era profundamente carinhoso. Ele foi piedoso comigo quando criança e depois de adulta. Seu talento era tão imenso que fazia sentido ele interpretar um gigante -com seu brilhantismo, ele caberia em qualquer lugar", escreveu a atriz no Story do Instagram.

Emma ainda disse esperar ser "tão gentil quanto Coltrane" em sets de filmagem. "Se eu for, prometo fazer isso em seu nome e memória", completou a intérprete de Hermione na franquia.

A atriz terminou a homenagem dizendo que sentirá falta das brincadeiras, risadas e abraços do ator. "Não houve um Hagrid melhor. Você fez ser uma alegria viver Hermione".