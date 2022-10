SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Mel Maia, de 18 anos, criticou a atuação de Jade Picon, de 21 anos, na nova novela "Travessia" (TV Globo).

Em um vídeo da ex-BBB no TikTok, Mel deixou sua opinião. "Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que...", insinuou sem completar a frase em tom irônico.

Recentemente, Jade Picon chamou também a atenção da internet com seu sotaque carioca em "Travessia", nova trama da faixa das 21h da TV Globo.

O público achou que as primeiras falas de sua personagem Chiara com o sotaque típico do Rio de Janeiro pareceram forçadas.