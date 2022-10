SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "O Lobo de Wall Street" fez sucesso e foi aclamado pela crítica, mas, por vezes, levantou dúvidas sobre a veracidade de algumas cenas. Segundo a ex-mulher de um figurão do mercado financeiro, uma das cenas mais chocantes do filme foi verdadeira.

Em seu TikTok, Nadine Macaluso confirmou que a cena da orgia e das drogas realmente aconteceu nos anos 1980. Retratada por Margot Robbie na cinebiografia do golpista profissional Jordan Belfort (interpretado por Leonardo DiCaprio), a ex-modelo contou o que estava por trás dos negócios.

Na rede social, detalhou sua relação com Jordan Belfort, com quem foi casada por 14 anos, e a veracidade do filme ao retratar os acontecimentos. Em 2005, a famosa anunciou o divórcio do golpistas, alegando ser vítima de abuso doméstico.

"Você pode imaginar ter um filme feito sobre sua vida amorosa, que foi uma tragédia grega? Não é divertido. Se você olhar pelos olhos de Jordan, foi realmente preciso [o filme]. Acho que, se você olhar através da minha ótica, não foi, e isso faz sentido porque foi o mesmo com o nosso casamento", disse em um vídeo.

Além disso, Nadine Macaluso afirmou que a cena do filme em que Donnie Azoff (Jonah Hill) -inspirado no ex-corretor da bolsa Danny Porush-fica nu e se masturba foi real. Até ressaltou que a produção retratou a ocasião de uma maneira bem parecida à realidade."Eles estavam todos com suas esposas e fazendo comentários obscenos. E aquela cena em questão realmente aconteceu. Na verdade, fiquei apavorada com isso", comentou.

