RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os planos de Bruna Marquezine para sua carreira internacional incluem a mudança da atriz para Nova York. Ela contou a novidade no tapete vermelho de "Adão Negro", na cidade americana. "Estou na première de 'Adão Negro' na Times Square. Isso é insano, porque Nova York é uma das minhas cidades preferidas em todo o mundo. Estou planejando me mudar para cá. Mal posso esperar para ter Nova York como a minha cidade", disse, em entrevista no evento.

Bruna foi à pré-estreia do filme acompanhada de Xolo Maridueña, seu par romântico no longa "Besouro Azul" -e ao que tudo indica, também na vida real. Os dois se conheceram durante as filmagens do próximo longa de super-herói da DC Comics, e não se largaram mais.

O filme, dirigido por Angel Manuel Soto, marca a estreia da atriz brasileira nas produções internacionais e tem estreia prevista para agosto de 2023.