RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia depois de ser defendida publicamente pelo genro, João Figueiredo, dos ataques que sofre de perfis bolsonaristas, Xuxa Meneghel resolveu se pronunciar. Desde que defendeu a cassação da senadora eleita Damares Alves, a apresentadora vem sendo alvo de agressões nas redes, muitas delas lembrando sua participação no filme "Amor, Estranho Amor". Pois bem. Neste domingo (16), Xuxa revidou.

Ela postou no Instagram o vídeo em que Jair Bolsonaro conta que "pintou um clima" com "menininhas arrumadinhas", de 14, 15 anos numa visita que fez a São Sebastião, na periferia do Distrito Federal. Na legenda, escreveu: "Eu fiz um filme, ou seja FICÇÃO e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que "pinta um clima" com uma adolescente de 13/14 anos (isso não é filme tá?) e é chamado de que???"

E continuou: "Pelo amor de Deus, vcs que querem votar nulo ou em branco ou mesmo não votar, votem pra tirar esse senhor. A nossa arma contra ele é o nosso voto. Vc sendo contra o PT ou não, vc tem a obrigação de fazer a sua parte dizendo NÃO pra homofobia, racismo, preconceito, uso e abuso do nome de Deus, E CONTRA A PEDOFILIA."