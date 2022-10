RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após o desabafo de Thomaz Costa sobre a pressão que vem sofrendo do grupo liderado por Deolane Bezerra e até mesmo a vontade de desistir de A Fazenda 14 por conta de uma crise de ansiedade, a mãe do ator resolveu se pronunciar. Luciana revelou aos seguidores do filho que está acompanhando de perto toda a confusão e que está agindo para proteger o peão. Ela assumiu que anda assustada com os acontecimentos dentro da sede de Itapecerica da Serra.

Luciana entregou que teme não só pelo equilíbrio emocional como pela integridade física de Thomaz. "Até onde será que a gente pode estar correndo um tipo de risco aqui fora. Eu realmente estou ficando assustada porque, acabou o jogo, game over", observou ela sobre as confusões do confinamento.

A mãe do peão também contou que cobra posicionamento da emissora sobre as questões envolvendo o filho e Deolane. "Estou buscando os direitos do Thomaz... a Record tem que se posicionar, não pode ser omissa com algumas coisas. A gente ta tentando entrar num acordo sobre o que é certo, o que é errado e o que a gente pode fazer. Eu estou aqui fora cuidando da vida do meu filho, porque ele tem mãe, ele tem família", completou Luciana.

Antes da eliminação de Tati Zaqui na última quinta-feira (13) Thomaz contou que Deolane chegou a ameaçá-lo quando ele decidiu, oficialmente, ir para o grupo B. "Ela veio me ameaçar, querer colocar irmão no meio. Pelo amor de Deus. Mas eu não sou filho de pai assustado, não", disse ele para a cantora.