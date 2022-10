SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Luiz Frambach, 25, e Larissa Manoela, 21, não escondem como estão felizes no relacionamento. Os dois sempre trocam declarações nas redes sociais e derretem os corações dos fãs. Agora, eles mostraram uma nova homenagem, em forma de tatuagem.

"Se a Larissa tatuou um peixinho, o André precisa tatuar um sorvete também", escreveu um fã, marcando os dois artistas no Twitter e fazendo referência aos apelidos que eles usam. Recentemente, a protagonista de "Além da Ilusão" (Globo, 2022) exibiu uma tatuagem de um peixe feita próxima à virilha.

Em resposta ao seguidor, Frambach publicou uma foto exibindo uma tatuagem de sorvete, feita próxima ao pulso. "Pergunta respondida?", escreveu o artista. A foto do artista já tem mais de 500 curtidas na rede social.

Frambach e Manoela assumiram o namoro em julho deste ano. O casal postou fotos juntos em suas redes sociais com direito a declarações. As imagens são de um passeio que a dupla fez com amigos para Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Os dois já haviam se relacionado entre julho e outubro de 2021.

Recentemente, Frambach esteve na campanha do Criança Esperança promovida durante o programa Encontro com Patrícia Poeta (Globo) e revelou o sonho de construir uma família ao lado de sua namorada. "Hoje encontrei uma mulher maravilhosa que acredito que vai ser uma mãe incrível também."