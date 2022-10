SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após adiar os shows no Brasil, a banda Coldplay anunciou um novo show da turnê mundial Music Of The Spheres World Tour, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em 21 de março de 2023.

Os ingressos para a nova data estarão à venda online nesta quinta-feira (20), a partir das 10h e 11h na bilheteria oficial do estádio e sem taxa de serviço.

No início do mês, o grupo britânico adiou para 2023 as apresentações que estavam marcadas para o mês de outubro no Brasil.

De acordo com um comunicado divulgado pela banda nas redes sociais, o vocalista Chris Martin está com uma infecção pulmonar "séria" e precisaria de repouso por três semanas.

Segundo o grupo, os ingressos comprados serão válidos para as novas datas, mas também será possível pedir um reembolso.

"Para todos no Brasil que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos por sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris", diz a nota.

As apresentações do Coldplay no país estavam marcadas para os dias 11 e 12 de outubro, no Rio de Janeiro, e 15, 16, 18, 19, 21 e 22, em São Paulo, com abertura da cantora H.E.R.

Agora, a banda terá como convidado especial internacional CHVRCHES nas suas apresentações em São Paulo, Curitiba e Rio De Janeiro. Elana Dara é a convidada especial nacional nos shows de São Paulo, e Clara X Sofia no Rio de Janeiro e em Curitiba.

INGRESSOS EXTRAS

Além da apresentação recém-adicionada, ingressos extras também estarão disponíveis para as datas remarcadas do Coldplay no estádio do Morumbi em São Paulo e no Engenhão no Rio de Janeiro. Ingressos extras e Infinity tickets estarão à venda nesta quinta-feira, a partir das 10h online.

Infinity tickets permitem que os fãs acessem a Music Of The Spheres World Tour por um preço acessível de R$ 110. Eles estão restritos a um máximo de dois ingressos por comprador, e devem ser comprados em pares (que ficarão localizados um ao lado do outro).