SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 73, se emocionou com uma homenagem a Tom Veiga, o Louro José, no aniversário de 23 anos do "Mais Você" (TV Globo). O ator por trás do boneco morreu aos 47 anos em 2020.

O vídeo foi narrado pelo Lourinho, "filho" do Louro José que substituiu o fantoche, e exibiu momentos marcantes do papagaio ao lado da apresentadora.

"No dia em que ele partiu, o mundo ficou menos engraçado e o Brasil inteiro ficou de luto", disse o boneco.

Ana Maria caiu no choro com a homenagem.

"Eu tava aqui pensando. Confesso que quando eu fiz a conta dos 23 anos, eu acho que nós não seríamos os mesmos se nós não estivéssemos juntos. Eu e seu pai. Saudosa homenagem", disse, entre lágrimas, dando um beijo no "bico" do Lourinho.

"É uma lembrança muito importante não só pra mim, mas pra todas essas crianças grandes que já cresceram que nos acompanham. Essas mamães que passaram horas com os filhos, amamentando, aprendendo coisas porque o Louro estava aqui", completou.

Em seguida, a apresentadora explicou como foi a criação de Louro José.

"Seu pai nasceu porque eu tinha um programa na outra emissora, cedinho também. Antes da gente, era um programa de desenho animado e aí eu pensei assim: 'Como é que eu vou botar essa molecada de frente pra televisão, se quando acaba o desenho que eles estão vendo, entra a dondoca aqui falando de coisas em que a molecada não tá interessada?'", contou.

"Eu pensei assim: se a molecada quiser ficar mais um bocadinho com a televisão ligada, a mãe pode passar do lado e falar: 'Quem é aquela loira desmilinguida que ta falando ali?'. E parar pra ver o que eu tava falando. A criança, de repente, podia ficar por ali, porque eu ia ter um bicho que falava, que eu nem sabia que era um papagaio", continuou.

Com o papagaio chegando, ele foi aprendendo a falar, a gente foi aprendendo a se relacionar e a gente virou essa dupla conhecida, diria que internacionalmente. Não tem outro apresentador no Brasil que fala no papagaio, nem no mundo. Eu duvido. [...] Até quando chega estrangeiro aqui fala: 'Ah, aquela moça que fala com papagaio'. Ana Maria Braga

Lourinho elogiou Tom Veiga e também ouviu palavras de carinho de Ana Maria.

"Nós só temos a agradecer essa ideia magnífica que você teve. Trouxe o Louro José à vida, tão brilhantemente interpretado pelo Tom Veiga e que, hoje, graças a você, eu também tô aqui, Louro Mané!", comemorou.

"Nesses 23 anos, eu já ri muito com o Louro José e continuou aqui com uma companhia maravilhosa, que tá aprendendo a falar ainda, mas ta indo por um excelente caminho", concluiu a apresentadora, dando sequência às celebrações do aniversário do programa.