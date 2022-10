SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manuscritos, livros, fotografias, poemas e correspondências de Vinicius de Moraes estão à vista do público em uma mostra inédita sobre o poeta no Farol Santander, no centro de São Paulo.

Na avenida Paulista, o Itaú Cultural inaugura uma ocupação que homenageia Dias Gomes, autor de novelas como "Roque Santeiro", em homenagem ao ano em que ele completaria cem anos.

Essas são algumas das exposições que abrem as portas na capital paulista neste mês. Temas como lámen, ecologia, pandemia, língua indígena e fotografia são outros assuntos abordados pelas novas mostras, que incluem opções com entrada gratuitas.

Conheça dez delas a seguir.

A ARTE DO RAMEN DONBURI

Nesta exposição, o lámen, a massa ensopada de origem oriental, é apresentado a partir da sua história e de suas tigelas, chamadas de ramen domburi. As peças expostas foram produzidas em Mino, no Japão, por diversos artistas. A mostra também busca entender o que torna esse prato tão popular no mundo.

Onde: Japan House - av. Paulista, 52, Bela Vista, região central. Ter. a sex., das 10h às 18h; sáb., das 9h às 19h; dom. e feriados, das 9h às 18h.

Quando: De 18/10 a 5/2.

Quanto:Grátis

AR-TE

Pela primeira vez em São Paulo, o projeto multimídia de intervenções urbanas quer contribuir para a reflexão sobre a poluição do ar e questões ligadas à crise climática. São obras inéditas dos artistas Alex Senna, Flávia Junqueira, Priscila Barbosa e Pedro Varela e Thiago Cóstackz, instaladas nos parques Água Branca, Burle Marx, Bruno Covas, além da Casa das Rosas e da escola estadual Dom Paulo Loureiro.

Onde:Parque Burle Marx - av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Vila Andrade, região sul. De seg. a dom., das 7h às 19h

Parque da Água Branca - av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, região oeste. De seg. a dom., das 6h às 20h

Parque Linear Bruno Covas - av. Magalhães de Castro, 12.001, Cidade Jardim, região sul. Aberto todos os dias, das 5h30 às 18h30

Casa das Rosas - av. Paulista, 37, Bela Vista, região central. De seg. a dom., das 7h ás 22h

Quando:Até 20/10.

Quanto: Grátis

Mais informações: @projeto.ar_te

ESCULTURAS LÚDICAS ? SARA ROSENBERG

Com curadoria da crítica Adélia Borges, a exposição é voltada ao público infantil e reúne esculturas coloridas construídas em fibras de vidro pela artista plástica Sara Rosenberg. As obras podem ser tocadas pelas crianças e ficam expostas também no jardim do Museu da Casa Brasileira.

Onde: Museu da Casa Brasileira - av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano, região oeste. Ter. a dom., das 10h às 18h; sex., das 10h às 22h.

Quando: Até 26/3/2023.

Quanto: R$ 10. Grátis às sextas

FOTOGRAFE PARA VER

A mostra expõe trabalhos do artista visual e fotógrafo André Feliciano, que também exibe seus trabalhos em galerias internacionais. Nos trabalhos, a fotografia surge como uma experiência, propondo ao público participar desse processo.

Onde: Farol Santander - r. João Brícola, 24, Centro. Ter. a dom, das 9h às 20h.

Quando: Até 20/1/2023.

Quanto: R$ 30

LENORA DE BARROS: MINHA LÍNGUA

Unindo poesia e artes visuais, a exposição traz o trabalho da artista paulistana Lenora de Barros, em um recorte conceitual que prioriza as obras que discutem as relações entre corpo e linguagem. Estão expostos em três galerias da Pinacoteca trabalhos do início de sua trajetória até um comissionamento produzido especialmente para a ocasião.

Onde: Pinacoteca Luz - Pça. da Luz, 2, Luz, região central. Qua. a seg., das 10h às 18h.

Quando: Até 9/4/2023.

Quanto: R$ 20, em pinacoteca.org.br. Grátis aos sábados

MEDOS COMPARTILHADOS

Refletindo sobre o mundo pós-pandêmico e a retomada do cotidiano, a exposição resulta de trabalhos feitos por nove artistas do grupo Isolativo durante o isolamento social, na qual refletem sobre os medos, aflições e anseios vividos nesse período por conta da Covid-19. São obras que usam diferentes técnicas, como pintura, fotografia, vídeo e instalação.

Onde:Centro Cultural Correios - pça. Pedro Lessa, s/nº, Centro, tel. (11) 2102-3691. Seg. a sex., das 10h às 17h.

Quando: A partir de 22/10.

Quanto: Grátis

NHE?? PORÃ: MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO

Essa mostra do Museu da Língua Portuguesa faz um mergulho na diversidade das línguas indígenas no Brasil. O público se depara com outros pontos de vista sobre os territórios materiais e imateriais, histórias, memórias e identidades desses povo, bem como a resistência e os cantos milenares. Participaram cerca de 50 profissionais indígenas, entre artistas, cineastas, pesquisadores e influenciadores.

Onde: Museu da Língua Portuguesa - pça. da Luz s/nº, Luz, região central. Ter. a dom., das 9h às 16h30.

Quando: Até 23/4/2023.

Quanto: R$ 20 em sympla.com.br. Grátis aos sábados

OCUPAÇÃO DIAS GOMES

A ocupação homenageia o dramaturgo Dias Gomes, autor de novelas como "O Bem Amado" e "Roque Santeiro", apresentando o seu percurso no teatro, passando pelo rádio, cinema e televisão. Ao todo, são cerca de 170 itens divididos em oito núcleos que revelam toda a história do dramaturgo. A exposição entra em cartaz em 19 de outubro, quando Gomes completaria cem anos.

Onde: Itaú Cultural - av. Paulista, 149, Bela Vista, região central. Ter. a sáb., das 11h às 20h; dom. e feriados, das 11h às 19h.

Quando: De 19/10 a 15/1/2023

PAISAGEM CONSTRUÍDA: SÃO PAULO E BURLE MARX

Conta com acervo do Instituto Burle Marx e enfatiza os projetos de ecologia urbana pensados por Roberto Burle Marx e seus colaboradores da capital paulista. Além disso, a mostra que ressalta o ativismo ambiental traz propostas inéditas, não executadas, para espaços públicos da cidade, como o parque Trianon, o Ibirapuera, o vale do Anhangabaú e a praça da Sé.

Onde: Centro Cultural Fies - av. Paulista, 1.313, Bela Vista, região central. Qua. a dom., das 10h às 20h.

Quando: De 19/10 a 5/2.

Quanto: Grátis

VINICIUS DE MORAES - POR TODA MINHA VIDA

Essa mostra inédita traz a vida e a obra de Vinicius de Moraes, poeta, letrista, diplomata, homem de teatro e imprensa, e um dos maiores compositores da música popular brasileira. Cerca de 200 itens, incluindo materiais inéditos e originais, estão divididos em dois andares do Farol Santander. O evento é inaugurado na semana de seu aniversário.

Onde: Farol Santander - r. João Brícola, 24, Centro. Ter. a dom., das 9h às 20h.

Quando: De 21/10 a 26/2/2023