SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Coldplay anunciou nesta segunda-feira (17) um show em Curitiba, no dia 21 de março, no Estádio Couto Pereira. Será o nono show da turnê "Music of Spheres" no Brasil em 2023. O grupo também anunciou a abertura de novos lotes para os seis shows em São Paulo e os dois no Rio, que já recebeu a apresentação durante o Rock In Rio.

A turnê, que ocorria neste ano, foi adiada para o ano que vem, porque o vocalista da banda, Chris Martin contraiu uma infecção pulmonar. A venda dos nos novos lotes começa nesta quinta-feira (20) às 10h no site e às 11h na bilheteria.

No caso das apresentações no Rio de Janeiro, todos os bilhetes seguem válidos, mesmo com o adiamento. Já em São Paulo, a localização dos novos assentos serão enviados para o email dos compradores.

A banda retoma a rotina dos grandes espetáculos no dia 25 deste mês, em Buenos Aires, Argentina, onde está programada uma maratona de dez shows no estádio do River Plate.