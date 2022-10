SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Selena Gomez, 30, e a modelo Hailey Bieber, 25, posaram juntas e as imagens têm viralizado pelas redes sociais. O encontro poderia ser algo normal não fosse por uma polêmica que gira em torno de uma suposta traição.

Isso porque muita gente pensava que Hailey havia começado a se relacionar com Justin Bieber, 28, enquanto ele ainda namorada Selena. Mas isso foi desmentido pela modelo no podcast Call Her Daddy. "Quando eu e ele começamos a ficar, ele não estava em um relacionamento em nenhum momento. Não é do meu caráter bagunçar com o relacionamento de alguém", disse Hailey pela primeira vez.

Em maio, Selena já havia entrado em polêmica. Ela pediu desculpas depois que os fãs a acusaram de zombar no TikTok da modelo Hailey Bieber. Depois de levantar as sobrancelhas ao postar um tutorial silencioso de cuidados com a pele, semelhante aos vídeos compartilhados regularmente pela modelo, Selena pareceu mandar uma indireta, mas depois deixou claro que não estava zombando de Hailey de forma alguma.

"É por isso que acredito em cuidar de sua saúde mental. Gente, não faço ideia do que eu fiz, mas eu realmente sinto muito. Zero má intenção", comentou a cantora na ocasião.

Por tudo isso, fãs de Selena e de Hailey se atacavam mutuamente como se existisse uma rusga entre elas, apesar de ambas não terem brigado. Portanto, a imagem das duas juntas mexeu com os seguidores que dizem que elas "quebraram a internet".