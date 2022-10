SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lá estava ele. O influenciador digital Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro marcou presença na premiação do Bola de Ouro, promovida pela revista francesa France Football, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento ocorre nesta segunda-feira (17), com início às 15:30h de Brasília. A reportagem acompanha a premiação em tempo real.

O prêmio não tem qualquer vínculo com a Fifa, que vai realizar a sua própria cerimônia depois da Copa do Mundo. Atual vencedor, Messi não está entre os 30 indicados deste ano. O argentino ficou fora pela primeira vez desde 2005. Serão sete prêmios distribuídos no evento. Este ano, a France Football introduziu duas categorias: o Prêmio Gerd Müller, dado ao artilheiro da temporada entre clube e seleções, e o Prêmio Sócrates, que leva o nome do lendário jogador corintiano em reconhecimento por ações sociais.

Ao ser questionado sobre a participação no evento, Iran respondeu dizendo que "é um momento histórico, graças a Deus representar os brasileiros, que são os melhores do mundo. Nunca desista dos seus sonhos! Receba, caraca!"