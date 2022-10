SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cinusp, sala de cinema no campus da USP, recebe uma mostra em parceria com o Mubi, plataforma de streaming, produtora e distribuidora de filmes. Até o dia 28 de outubro, o endereço exibe gratuitamente e na tela grande 13 longas da plataforma.

Batizada de Cinusp x Mubi, a mostra leva à Universidade de São Paulo, na zona oeste de São Paulo, uma seleção de obras de cineastas emergentes e já consagrados, com longas premiados.

São produções como "Titane", de Julia Ducournau, vencedora da Palma de Ouro de 2021, e "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi, baseado em um conto de Haruki Murakami e vencedor do Oscar de filme internacional deste ano.

Entre os filmes de autores consagrados, estão os longas mais recentes de David Cronenberg ("Crimes do Futuro"), de Leos Carax ("Annette"), e de Apichatpong Weerasethakul ("Memória"). Já o chinês Wong Kar-Wai ganha uma pequena maratona, com três de seus filmes mais aclamados: "Anjos Caídos" (1995), "Amores Expressos" (1994) e "Amor à Flor da Pele" (2000).

Cineastas em ascensão também ganham espaço na curadoria. São os casos de "Shiva Baby", de 2020, primeiro longa de Emma Seligman, e de "Great Freedom", segundo longa de ficção de Sebastian Meise.

A mostra tem início nesta segunda, dia 17, às 19h, com a pré-estreia de "The African Desperate", que chega ao Mubi apenas na sexta, dia 21. Após a sessão, haverá bate-papo com a cantora Jup do Bairro, a roteirista Karol Gomes e a crítica Lorenna Montenegro.

Dirigido por Martine Syms, a produção acompanha a vida de uma artista após se formar no mestrado em uma universidade de Nova York. Não é preciso reservar os ingressos, basta comparecer à sala. Para ver a programação completa, acesse usp.br/cinusp.

*

CINUSP X MUBI

Quando: De 17 a 28/10

Onde: Cinusp - r. do Anfiteatro, 109, Cidade Universitária, Butantã, região oeste

Preço: Grátis

Link: https://www.usp.br/cinusp/