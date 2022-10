SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel, de 59 anos, se pronunciou para rebater as acusações de pedofilia contra ela. A apresentadora retrucou os ataques ao compartilhar um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) declara ter "pintado um clima" entre ele e meninas venezuelanas de 14 e 15 anos.

A apresentadora foi atacada pelos eleitores bolsonaristas por ter estrelado o filme "Amor Estranho Amor" (1982), com uma trama que gira em torno da exploração sexual infantil.

Xuxa se manifestou sobre as acusações contra ela. "Eu fiz um filme, ou seja ficção, e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que 'pinta um clima' com uma adolescente de 13/14 anos (isso não é filme, tá?) e é chamado de quê???", começou ela.

A apresentadora continuou o desabafo e disse: "Pelo amor de Deus, vocês que querem votar nulo ou em branco ou mesmo não votar, votem para tirar esse senhor. A nossa arma contra ele é o nosso voto. Você sendo contra o PT ou não, você tem a obrigação de fazer a sua parte dizendo não para homofobia, racismo, preconceito, uso e abuso do nome de Deus, e contra a pedofilia".

Na sexta-feira passada (14), João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, defendeu a sogra ao comentar que ela sofre calúnia e difamação até hoje por ter feito o filme.

"Ninguém chama o Arnold Schwarzenegger de assassino porque fez um filme que mata pessoas. Porque ele é ator, mas tem um povo burro (que deveria ter medo de processo) mas chama a Xuxa de pedófila porque ela fez um filme (antes de ser famosa) que a personagem dela com 15 anos foi vendida para um prostíbulo, e teve um caso com um menino de 12 anos, porque o filme retrata crianças que são exploradas sexualmente", escreveu o cantor em seu Twitter.

Nos stories do Instagram, Xuxa publicou um vídeo de Ivete Sangalo enquanto demonstrava apoio à eleição de Lula durante um show. No registro, a cantora grita "faz o L" para o público. Em seguida, a artista conversa com os fãs, que cantam música temática do ex-presidente. Após fazer uma dancinha no ritmo da música, ela comentou: "E não há quem mude essa vontade, né, não minha gente?".

Na legenda, Xuxa escreveu: "Amiga, que bom que você também é contra esse 'pintou um clima' e a favor de que esse 'clima' é um crime".