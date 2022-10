SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internautas pedem o cancelamento de Deolane Bezerra após ela zombar de Thomaz Costa em A Fazenda 14 (Record), na madrugada desta segunda-feira (17). O peão assustou os confinados e quem assistia ao programa com uma suposta tentativa de suicídio dentro da sede.

Nas redes sociais, várias pessoas estão comparando a advogada a rapper Karol Conká, cancelada nas redes sociais pelo internautas que a acusavam de fazer pressão psicológica sobre alguns participantes no Big Brother Brasil 21. A hashtag "Deolane cancelada" entrou para os trending topics do Twitter, na tarde desta segunda.

"A Karol Conká não fez metade do que a Deolane tá fazendo nessa Fazenda 14. E o motivo de uma ser cancelada e outra não... esse motivo nós já sabemos", escreveu um internauta no Twitter.

Um usuário da rede social tuitou que Deolane tá sendo mil vezes pior que a Karol Conka, e está sendo a favorita do público. "Por isso o Brasil é seletivo demais, escolhe as pessoas para cancelar, ontem a Deolane teve uma fala bastante desnecessária com o Thomaz que estava tendo uma crise de ansiedade."

"Se fosse uma mulher negra no lugar da Deolane, já estava sendo massacrada... Mas como é uma mulher branca de cabelo loiro, está sendo aplaudida. A internet é muito seletiva", opinou um internauta, puxando a hashtag "Deolane cancelada".

Outros usuários destacaram que depressão e ansiedade são problemas sérios. "Vamos gente, e para uma boa causa e saúde mental dos participantes e público Deolane cancelada", disse um internauta.

"Não importa se a Deolane quis atingir o Thomaz, a frase que ela falou atingiu muitas pessoas aqui fora, reconheço que ela é sincera e fala na cara, mas essa sinceridade se tornou crueldade, e essa crueldade não pode ser aplaudida. Deolane cancelada", escreveu um usuário da rede social.