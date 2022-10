SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Jesse Williams, de 41 anos, voltará a ser visto na nova temporada de "Grey's Anatomy", que estreou há duas semanas no canal ABC dos EUA. Ele retoma o papel do médico Jackson Avery, personagem fixo do programa até o 12º ano.

De acordo com o portal Deadline, Jesse faz uma participação especial no quinto episódio da atual safra, "When I Get to the Border" ("Quando Chego ao Limite"), que também é dirigido por ele.

Vai acompanhá-lo nessa reaparição a atriz e produtora Debbie Allen, repetindo o papel de Catherine Avery, mãe de Jackson. Par romântico oficial do personagem, April (Sarah Drew) não retornará desta vez junto do amado.

O quinto capítulo da 18ª temporada de "Grey's Anatomy" mostrará, além do reencontro entre Jackson e Meredith Grey (Ellen Pompeo) numa viagem a Boston, as complicações enfrentadas por Bailey (Chandra Wilson) e Addison (Kate Walsh) ao ter de lidar com a gravidez ectópica de uma paciente.