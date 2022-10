SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor gospel Leonardo Gonçalves lançou nesta segunda-feira (17) "Messias", música em protesto contra Jair Bolsonaro. A faixa é uma parceria com Kleber Lucas, Clóvis, Dona Kelly, Tiago Arrais, Sarah Renata, João Carlos Jr. e MN NC. A letra retoma passagens bíblicas e questiona o comportamento do presidente como cristão.

"Que evangelho é esse?" e "a Igreja foi colocada na terra para ser base de amor" prega o pastor Nilson Gomes no discurso que abre a canção, opondo-se ao político que "faz arminha com a mão".

"O Evangelho não é questão de esquerda ou direita, é questão de pensar se estou fazendo aquilo que Cristo faria e aceita. E a religião que Deus pai aceita é aquela que cuida do órfão, do gay, do preto, da mulher", diz a música, em formato de rap.

Em certo ponto da canção, as rimas dão lugar a um desabafo. "A real é que eu tô triste. A gente não tá com raiva, a gente tá triste. Lugares em que tivemos experiências incríveis, pessoas com quem tivemos experiências incríveis se voltaram contra a gente, questionam nossa fé", diz Leonardo.

"Dizem que não somos cristãos e falam da gente como se não nos conhecessem. Como se já não tivéssemos partido o pão juntos incontáveis vezes e por anos. E tudo isso por causa de política. Por causa de um falso pânico moral promovido pelos donos de igreja, que tiveram o perdão de uma dívida de R$ 1,4 bilhão decretado pelo presidente da República."

Próxima ao final, a música lança uma provocação: "A gente [que é cristã e não apoia o presidente] pode até não ser a maioria, mas não somos exceção à regra e muito menos uma anomalia. E somos muitos, uma multidão que veio para ficar. E vejam bem: essa nova geração aí tá se organizando, hein?"