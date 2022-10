RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Namorada do rapper americano Kanye West, Juliana Nalú está apaixonada. A modelo brasileira falou pela primeira vez sobre o relacionamento assumido recentemente pelo casal. Ela, que vive há quatro anos em Los Angeles, Estados Unidos, revelou que o primeiro encontro com o cantor aconteceu na casa de Kendall Jenner, irmã da ex dele, Kim Kardashian, em fevereiro. A aproximação aconteceu meses depois.

"Sempre tentei deixar os meus relacionamentos e a minha vida pessoal no privado, mas agora está sendo impossível. Conheci uma pessoa muito especial e eu estou apaixonada. Tudo muito recente e rápido e ainda estou processando tudo isso", contou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Juliana, que já fez sessão de fotos para a marca de roupas de Kanye, cresceu no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, e mora fora do Brasil há quatro anos. Ela começo a trabalhar aos 14 anos e só agora, nove anos, depois que ela começa a ter sucesso na carreira. "Recebi muitos 'não', mas sempre corri atrás. Acho que a gente tem que mudar essa ideia de que o que vem da favela é ruim", reconheceu ela.

Desde que confirmou o namoro com Kanye West, ela ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. "É muito legal ver o reconhecimento da galera, mas ao mesmo tempo tem paparazzi, tem que tomar cuidado com tudo o que eu posto, quando eu saio sempre tem gente fotografando. Tem os prós e os contras, eu ainda estou me adaptando a essa nova vida", revelou Juliana.