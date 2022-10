SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gal Costa cancelou o show que faria no festival Primavera Sound. O anúncio foi publicado nas redes do evento e da artista. De acordo com a nota divulgada, Gal está se recuperando de um procedimento de retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficará fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas.

"Sabemos o quanto todos (vocês e nós) estavam ansiosos para ver esse show incrível que @galcosta estava preparando com muito carinho para o festival, mas por uma questão de saúde o show 'Gal Costa Apresenta: Fa-Tal', programado para o dia 5 de novembro, no Primavera Sound São Paulo, será cancelado", diz a nota.