RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O clima anda tenso na casa de Leonardo. Após João Guilherme criticar o sertanejo por apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) à presidência da República, a mulher do cantor, Poliana Rocha, foi ao Instagram reprovar a atitude do enteado nesta segunda-feira (17). Ela também pediu respeito ao ator e cantor por ter acusado o pai de "jogar no time errado".

"Como isso me chateia. A que ponto chegamos. João Guilherme, por favor, respeite seu pai e a sua escolha (livre arbítrio). Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos corretamente, viagens, e tudo que você precisou). Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho", começou Poliana no desabafo.

Ela continuou defendo Leonardo. "Ele é um homem do bem, querido e amado, e não merece passar por isso. Repense suas atitudes! Uma relação de pai e filho deveria ser maior que qualquer coisa nesse mundo. Só quem não tem pai que sabe valorizar. Eu creio. Que pena", escreveu Poliana nos stories do Instagram.

Leonardo e outros sertanejos como Gustavo Lima, Chitãozinho e Zezé Di Camargo se reuniram com Bolsonaro no Palácio da Alvorada para declarar voto no atual presidente no segundo turno nesta segunda-feira (17). Horas depois, João foi ao Twitter ."Hoje eu estou triste. Sei bem a influência do meu pai. Ele é gigante, querido por tantos... Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja", escreveu João.

"É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs que já tiveram 14, 15 anos... ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem só um delírio. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão", continuou o ator que fruto de um relacionamento de Leonardo com a empresária Naira Ávila.

João Guilherme Ávila não perdeu tempo e respondeu a madrasta: "Por favor, não me venham com discursos como 'se sustenta sem a pensão do seu pai, então' ou 'nunca precisou acordar cedo para pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai'. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou. Nunca dependi dele. Pensão é direito da minha mãe. Auxílio para cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias: mãe e pai", justificou João.

Poliana não se deu por satisfeita e mandou um novo recado: "Declare apoio ao seu candidato, mas não ofenda o seu semelhante. Faça o uso da sua inteligência e não da sua falta de educação".