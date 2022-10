SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro da NFL Tom Brady, 45, foi visto sem sua aliança de casamento ao deixar seu hotel antes do jogo do Tampa Bay Buccaneers, na Pensilvânia. O atleta e a modelo Gisele Bündchen, 42, seguem aumentando os rumores de que estariam passando por uma crise conjugal.

Na última sexta-feira (14), Brady também foi visto sozinho em Nova York, participando do casamento surpresa de Robert Kraft, CEO do New England Patriots, com Dana Blumberg. Ele foi visto conversando com Jon Bon Jovi e ex-colegas de time. Ed Sheeran, Elton John e Tommy Hilfiger também estavam lá.

Os rumores da crise conjugal vêm se intensificando desde o início de setembro, após o atleta desistir de sua aposentadoria. A imprensa internacional aponta que os dois já buscam advogados e devem pedir o divórcio na Flórida, nos Estados Unidos, local onde moram.

O patrimônio de propriedades estimado dos dois juntos é de cerca de US$ 26 milhões, o que equivale à aproximadamente R$ 134 milhões, na cotação atual. Segundo foi divulgado pelo site Celebrity Net Worth, o casal possui um patrimônio de mais de US$ 650 milhões, o equivalente a R$ 3,4 bilhões.

A fortuna de cada um é a seguinte: Tom Brady acumula US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) e Gisele, ainda segundo o site, US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões). Os dois são casados desde 2009 e são pais de Benjamin, 14, e Vivian, 9. Brady ainda é pai de Jack, 15, com a atriz Bridget Moynahan.