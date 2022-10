SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 56 anos de seu primeiro trabalho na TV, a atriz Marieta Severo, 75, encerrou seu contrato fixo com a Globo e a partir de agora trabalhará apenas por obra. A informação foi confirmada pela Folha de S.Paulo com a assessoria de imprensa do canal.

O primeiro trabalho de Marieta na emissora foi em 1966 na novela "O Sheik de Agadir", para a qual foi indicada por Eva Wilma (1933-2021). Depois, ficou exilada por alguns anos na Itália e se dedicou à maternidade.

Em 1983, voltou ao trabalho e não parou mais. A atriz marcou presença em tramas como "Ti-Ti-Ti" (1985), "Pátria Minha (1994) e "Laços de Família" (2000).

Mas talvez seu trabalho mais lembrado seja como a Dona Nenê de "A Grande Família" (2001-2014). Depois de encerrado o sitcom, Severo pode assumir papéis em tramas mais densas como "Verdades Secretas" (2015) e "Um Lugar ao Sol" (2021).