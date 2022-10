SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine escalar uma montanha num bonito dia ensolarado e de repente dar de cara com um urso. Foi isso o que aconteceu com um alpinista no Japão que teve de dar socos e chutes no animal para evitar ser ferido por ele.

O vídeo do momento do ataque viralizou nas redes sociais. Segundo o TMZ, o alpinista treina artes marciais e disse que isso pode tê-lo ajudado a se livrar do bicho e permanecer vivo.

Nas imagens, é possível ver pelo menos três tentativas do urso de morder o homem. Mas ele se defende como pode e ainda grita para tentar espantar o animal. Paralelo a isso, precisa se equilibrar na pedra para não cair.

Após cerca de 20 segundos de briga e tensão, o urso vai embora pela mata adentro, e o homem segue seu percurso, aparentemente sem ferimentos.