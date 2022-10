SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Seu Jorge falou pela primeira vez na noite desta segunda-feira (17) sobre o ataque racista que sofreu durante show realizado em Porto Alegre, na sexta-feira (14). Ele compartilhou no Instagram um vídeo de nove minutos, com a bandeira do Rio Grande do Sul ao fundo, explicando o que aconteceu.

O cantor falou que foi contratado pelo Grêmio Náutico União, tradicional clube de Porto Alegre, para fazer um show reservado apenas para sócios. Ele disse que era um jantar de gala "com pessoas muito, mas muito bem vestidas para aquela ocasião" e não havia negros, exceto os funcionários.

"As pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que, uma coisa que me causou muita espécie, eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show", disse Seu Jorge, que abraçou e tirou fotos com todos os funcionários.

Seu Jorge contou que estava muito feliz de voltar à cidade, mas quando estava atrás do palco ouviu vaias e xingamentos. Ele disse que percebeu que não seria possível voltar para fazer o "famoso bis", mas retornou sozinho ao palco de maneira respeitosa para agradecer a todos.

"Na verdade o que eu quero dizer aqui é que eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar. Não era a cidade que eu conhecia, dos inúmeros shows", disse. "Na verdade o que eu presenciei foi muito ódio gratuito de muita grosseria racista."

O cantor agradeceu as inúmeras mensagens de apoio que recebeu de pessoas de Porto Alegre e o repúdio ao comportamento de alguns no clube, o que, segundo ele, contribuiu para a vergonha alheia dos demais presentes. Os ataques aconteceram após o cantor falar sobre a redução da maioridade penal.

"É muito bom saber que ao menos depois de tudo isso a nossa conexão não se rompeu nem se romperá. Agora estaremos bem mais fortes e unidos cada vez mais na luta intensa contra o racismo e toda forma de preconceito e discriminação", disse.

O cantor falou que está ainda mais unido na luta contra o racismo, miséria e falta de oportunidades no Brasil que afeta os negros. "Estaremos na luta juntos denunciando e combatendo todo tipo de tipificação da nossa gente e respondendo com excelência, preparo, coragem, sabedoria e diplomacia. Nunca, jamais nos curvaremos ao racismo e a intolerância seja ela qual for", disse o artista.