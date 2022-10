SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kevin Spacey, vencedor de dois prêmios no Oscar, depôs na manhã de segunda-feira (17) à Justiça, em Nova York. Ele responde a acusações de agressão sexual que teria cometido contra o também ator Anthony Rapp, que alega ter sido abusado pelo astro aos 14 anos de idade. As informações são do portal Deadline.

Em depoimento, Spacey negou as acusações e disse que as alegações de Rapp são inverídicas, como a de que teria havido uma festa em seu estúdio em Nova York onde o abuso teria ocorrido. De acordo com o protagonista da série "House of Cards", o apartamento era menor, e não como a suposta vítima o descreve.

Spacey usou sua fala na corte para contar passagens biográficas e a relação conflituosa com o pai, que caracterizou como um "neonazista e supremacista branco" de quem sofreu uma série de violências.

"Meu pai costumava gritar comigo contra a ideia de que eu pudesse ser gay", disse. "Ele gritava comigo: 'não seja um'... ele costumava usar uma palavra muito depreciativa para a comunidade gay."

Em outubro de 2017, quando as acusações de Rapp vieram à tona, Spacey tornou pública sua orientação sexual. À época, Rapp disse que o ator vivia uma fraude por manter a sua homossexualidade escondida. No tribunal, o ator se defendeu dizendo que não estava vivendo uma mentira. "Eu apenas era relutante de falar da minha vida particular em público."

Kevin Spacey, de 63 anos, desapareceu das telas e dos palcos desde que foi um dos primeiros artistas arrastados pela onda global do movimento MeToo, há cinco anos, em outubro de 2017

Anthony Rapp pede na corte o valor de US$ 40 milhões, ou cerca de R$ 200 milhões por danos morais. O caso de Rapp não é o único que Spacey enfrenta na Justiça. Em Londres, ele é acusado de agressão sexual contra três homens entre março de 2005 e abril de 2013, quando era diretor de teatro. Em julho, o ator disse ser inocente.