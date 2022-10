SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a estreia da nova série da Netflix sobre Jeffrey Dahmer, camisetas com o rosto do serial killer e objetos similares aos seus estão fazendo sucesso. Por mais que fantasias do assassino tenham sido retirados de sites, outros elementos têm conquistado o público.

O site Etsy, por exemplo, está vendendo diversos equipamentos com o tema do serial killer. No e-commerce, estão sendo comercializados camisetas gráficas, tábuas para cortar alimentos e outros objetos que fazem alusão a Jeffrey Dahmer.

Como foi informado pelo TMZ, o eBay também tinha trajes inspirados no assassino em seu site. Em sua política de uso, por outro lado, o site defende que não deve haver promoção de conteúdo violento. Com a venda de fantasias e trajes de Jefrrey Dahmer, há uma violação de suas próprias condições de uso, já que o assassino matou 17 jovens.

Lojas físicas não estão vendendo nada que se relacione diretamente ao serial killer, por isso, há uma procura maior em sites como o eBay e Etsy, que oferecem esses produtos.

Além disso, como o TMZ alerta, não é difícil copiar a vestimenta de Jeffrey Dahmer. Segundo o site, os interessados vão procurar recriá-lo na internet, mesmo que as famílias das vítimas do assassino já tenham pedido para não fazer isso e tenham anunciado que o ato era desrespeitoso.