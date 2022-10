SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um morador de Pará de Minas (MG) venceu um processo contra o cantor Gusttavo Lima, 33, por causa do telefone que ele divulga na música "Bloqueado". A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Agora, Lima terá de pagar R$ 10 mil ao idoso que tem o mesmo número e reclama que recebe trotes e mensagens indesejadas desde quando a canção foi lançada. No YouTube, o clipe já ultrapassa a marca de 230 milhões de visualizações.

O caso foi divulgado em janeiro, mas só agora teve uma resolução. Procurado, Lima não respondeu as solicitações, mas na ocasião sua equipe jurídica alegava que ele era apenas o intérprete da música. O cantor não compareceu à audiência.

Mas esse não foi o único transtorno de Gusttavo Lima nesse ano com a Justiça. Em junho, ele se viu envolvido no que ficou conhecida como a "CPI do sertanejo", que apurava desvio de verbas em cidades para a contratação de grandes shows. Lima foi alvo de três investigações do Ministério Público.

Ficou comprovado que os cachês de Gusttavo Lima tinham variações de até 50%. Se numa cidadezinha de Roraima ele cobrava R$ 800 mil, noutra, de Minas Gerais, o valor subia para R$ 1,2 milhão. Discussões como essa detonaram uma crise sem precedentes para os sertanejos e puseram o Ministério Público na cola de prefeituras em Minas Gerais, Roraima, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Bahia .

Mais recentemente, na segunda (17), Gusttavo Lima foi dar apoio em Brasília (DF) ao atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Essa foi uma das declarações mais expressivas de apoio ao presidente entre os sertanejos, que demoraram a se posicionar politicamente nas redes sociais ou em seus shows.