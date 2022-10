SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A turnê Forever United, que chega ao Brasil no dia 19 de novembro, no Allianz Parque, será a última oportunidade de o público ver o americano Noah Urrea em ação com o Now United. Isso porque ele decidiu sair do grupo para seguir carreira solo, assim como fez a brasileira Any Gabrielly.

"Os últimos cinco anos que eu passei com o Now United foram a experiência mais bonita. Sou infinitamente grato a cada membro do grupo, que tenho muito orgulho de chamar de minha família. Para os fãs que sempre estiveram comigo, eu não poderia ser mais grato. Se juntem a mim neste próximo capítulo da minha carreira", diz ele.

O artista será substituído pelo também americano Zane Carter. "Seguir em frente nunca é fácil, mas saber que Zane vai representar a bandeira do nosso país me dá muito orgulho e alegria. Mal posso esperar para ver vocês em breve no nosso maior show de todos os tempos em São Paulo. Amo vocês para sempre."

Paralelo a essas perdas, o Now United também informa que procura por um novo membro brasileiro que substitua Any no futuro.