SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator, músico e humorista Eddy Jr. compartilhou um vídeo em que aparece sofrendo ameaças e ofensas racistas no condomínio em que mora.

Segundo o relato compartilhado no Instagram, Eddy afirmou que o desentendimento com uma moradora começou após ela se recusar a entrar no mesmo elevador que uma pessoa negra.

"Cai fora, macaco", diz a mulher no registro compartilhado pelo ator. Na sequência, ele afirma que sofreu outras ofensas, mas que o discurso da moradora mudava no momento em que ele iniciava as gravações.

"Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um 'perigoso' que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto. Para finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser preto", disse no relato publicado na rede social.

O registro também mostra a moradora chamando o humorista de "bandido", "ladrão" e "imundo". Ela manifesta o desejo de não subir no mesmo elevador que o artista em conversa com um funcionário do condomínio mostrada no vídeo.

Na sequência, Eddy mostra um protesto da moradora na porta de seu apartamento. Além de ser ameaçado, o artista também foi acusado de roubar itens de outros moradores.

"Não sei descrever o que estou sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem, e isso não vai mudar. Vou continuar fazendo vocês sorrirem. Porém, agora vai ser um pouco mais difícil", completou Eddy.

A reportagem entrou em contato com Eddy Jr. para obter mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O artista não informou se denunciou a moradora, ou se há posicionamento do condomínio diante das ofensas.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Eddy Jr. teve conteúdos de humor compartilhados por Lázaro Ramos, Rafael Portugal e outros famosos após viralizar nas redes sociais.