SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Junior comentou nesta terça-feira (18) sobre o apoio do seu tio, Chitãozinho, ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Na tarde de segunda-feira (18), além da dupla do Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo estiveram no Palácio da Alvorada, em Brasília, e declararam apoio ao chefe do Executivo, que disputa o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Novos estudos apontam: Toda família tem um tiozão do Zap", disse Junior sobre apoio de Chitãozinho a Bolsonaro.

"Votar é um ato de muita responsabilidade, porque não se vota pensando em si mesmo somente, mas coletivamente. E para isso é preciso mais consciência, mais aprofundamento na realidade de todos", acrescentou.

"Por ter, pessoalmente, feito cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos 4 anos. E faço isso, mesmo em um cenário de escolha muito distante do que enxergo como ideal, mas consciente de que é preciso mudar."

A ausência de certos nomes na reunião de ontem foi notada. O colunista do UOL Lucas Pasin ouviu pessoas próximas aos sertanejos. Segundo ele, Xororó e Luciano não votam atualmente em Bolsonaro. Os dois também preferem não comentar sobre política e são contra o apoio público de artistas a candidatos.

Xororó não declara publicamente, mas segue a linha de pensamento político da família. Sandy e Junior Lima, filhos do sertanejo, também não apoiam Bolsonaro. Junior, inclusive, já gravou vídeos nas redes sociais com a legenda "Fora Bolsonaro".

Chitãozinho mudou recentemente seu discurso público para este segundo turno das eleições. Em setembro, numa entrevista à Folha de S.Paulo, o cantor disse que não "não tomaria lado nas eleições". "Acho que a gente tem que respeitar o voto de cada cidadão", falou.

Na mesma entrevista, Xororó disse: "O voto está aí, com a democracia".

LEONARDO

O ator João Guilherme criticou ontem o apoio do pai, o cantor Leonardo, a Bolsonaro.

Em uma publicação para os seus mais de 1,6 milhão de seguidores no Twitter, João Guilherme citou a influência que o sertanejo tem e disse que o pai "joga no time errado e está cego".

Mais tarde, ele ainda se defendeu das críticas que recebeu de várias pessoas - inclusive de sua madrasta, Poliana Rocha."E, por favor, não me venham com discursos como 'se sustenta sem a pensão do seu pai então' ou 'nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai'. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e educou. Nunca dependi dele", assegurou o rapaz.