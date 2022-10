SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante sua participação no podcast Drink Champs, Kanye West, de 45 anos, afirmou que a morte de George Floyd foi causada por fentanil. Após os comentários negando a morte por asfixia, a família de George Floyd e sua equipe jurídica entraram com um processo contra o famoso.

Nesta terça-feira, Roxie Washington, mãe da filha de George Floyd, confirmou que contratou uma equipe de advogados para resolver a questão de Kanye West, seus parceiros de negócios e associados.

Os advogados da família acusam-nos de assédio, apropriação indébita, difamação e inflição de sofrimento emocional, pedindo US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhões na cotação atual) em danos causados.

O TMZ também obteve uma carta dos advogados dirigida a Kanye West, por seus comentários controversos sobre a interação entre George Floyd e os policiais de Minneapolis, que levou à sua morte por asfixia.

"A causa da morte do Sr. Floyd está bem resolvida através de provas apresentadas em tribunais durante os julgamentos criminais e civis que resultaram de sua morte prematura e horrível. No entanto, você fez declarações maliciosas que são imprecisos e infundados, causando danos ao patrimônio do Sr. Floyd e sua família", reiterou o documento.

No processo bilionário, os advogados da família ainda pedem para que o cantor apague a sua entrevista e suas declarações sobre o ocorrido, não devendo mais pronunciar o nome de George Floyd.