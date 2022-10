SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Junior Lima, 38, usou as redes sociais para se posicionar politicamente e aproveitou para alfinetar o tio Chitãozinho que esteve, na segunda-feira (17), ao lado de outros artistas, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para declarar apoio a Jair Bolsonaro (PL).

Xororó e Luciano estavam ausentes do encontro com o político, que disputa o 2º turno no próximo dia 30 com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a falta dos cantores logo virou assunto nas redes sociais. Em uma entrevista concedida à Folha de S.Paulo, em janeiro, Chitãozinho e Xororó haviam decidido não tomar lado publicamente em relação à política.

"Novos estudos apontam: Toda família tem um tiozão do zap", escreveu o músico nos stories do Instagram, na tarde desta terça-feira (18), sem citar o nome do tio. Ele foi elogiado nas redes sociais e os internautas comentaram que Chitãozinho deveria aprender com o sobrinho.

Junior também escreveu nas redes que votar é um ato de muita responsabilidade porque isso deve ser feito pensando coletivamente. Por isso, o músico falou que é preciso mais consciência e aprofundamento na realidade de todos.

O músico disse ainda que o governo atual é muito distante do que enxerga como ideal e é a favor da mudança. "Por ter, pessoalmente, feito cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos quatro anos", disse Junior, que declarou voto em Lula às vésperas do 1º turno das eleições.

Na época, ele também optou por um texto nos stories em que relata o que o motivou a apoiar Lula. "Eu voto pela cultura, pela democracia, pelo meio ambiente, pela ciência e educação", contou o irmão de Sandy, 39. "Neste ano, só vejo um caminho para isso. É preciso virar a página."