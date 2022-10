RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Viih Tube, de 22 anos, anunciou através do seu Instagram o nome escolhido para a sua primeira filha. Ela e o ex-BBB Eliezer decidiram por Lua.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital contou sobre a escolha do nome: "Minha filha Lua, que você traga luz para esse mundo, que você seja iluminada, minha pequena!".

Viih Tube contou que a divulgação do nome não estava prevista para o momento, mas sem querer trocou o nome do perfil da bebê no Instagram para "Pequena Lua", revelando a escolha dos pais.

Antes, Eliezer já tinha comentado com seus seguidores que o nome escolhido é "curtinho" e formado por apenas 3 letras. Ele contou que o casal escolheu desde o início o nome para a criança.

"Queríamos um nome curto, mas que fosse além de apenas um nome bonito. Queríamos um nome que significasse para nós dois, para o nosso momento e que representasse. E o nome dela é Lua, nossa pequena Lua", disse o ex-BBB.

Nos seus stories do Instagram, Viih Tube também comentou sobre o nome escolhido. "O nome dela é Lua e a gente escolheu esse nome, porque queríamos um nome forte, diferente, curtinho. Lua significa iluminada, representa muito para mim e para o Eli, porque é isso que quero que a nossa filha seja", afirmou.