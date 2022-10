SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Iza deu detalhes de sua vida adolescente e virou piada para Giovana Ewbank e Fê Paes Leme no podcast Quem Pode, Pod desta terça-feira (18). Ela contou com quantos anos deu o primeiro beijo na boca e o que ficou sabendo logo depois.

A história começou bem, com um tal de Adriano que chegou nela em um churrasco na casa de uma amiga. "A gente se beijou e foi mágico, maravilhoso! Voltei para casa super apaixonadinha. E ele tinha trocado telefone comigo e eu esperava ele me mandar mensagem. Dois dias depois, ele me mandou que foi muito legal e que era pra marcar alguma coisa. E eu estava muito apaixonada", disse a dona do hit "Pesadão".

Mas tudo mudou após duas semanas, quando ela levou uns bolos do boy. Eis que então ela recebeu uma mensagem da amiga, aquela que deu a festa.

"Então, o Adriano quis que você soubesse que ele nunca ficou com alguém especial igual a você e foi decisivo para descobrir que ele é gay". Na época foi traumático, fiquei 1 ano sem beijar ninguém, só com 18 eu voltei", disse Iza sobre o primeiro beijo.

A cantora Iza, 32, anunciou mês passado que se separou do marido, Sérgio Santos, 35, após quase quatro anos de relacionamento.

"Eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria. E estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos", comunicou a cantora.

"Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão de forma certa, com cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza", completou no Instagram.

Em junho, o casal postou diversas fotos de uma viagem pela Europa. No começo do ano, eles também foram para as Ilhas Maldivas e Dubai.