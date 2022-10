RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois que Junior Lima debochou do apoio de Chitãozinho à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), Francisco Gil, do trio Gilsons, disse que não existe nenhuma pessoa com opinião ou posicionamento político diferente na família. A afirmação foi feita durante passagem no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2022, no Rio.

"É uma benção ser cercado por pessoas que têm o mesmo pensamento e louco também tanto extremismo [na política]. Todo mundo distante desse conservadorismo, dessa loucura, opressão e linchamento da cultura".

Francisco Gil também falou sobre medo e esperança com o segundo turno das eleições. "Estou esperançoso, mas tive bastante medo. Com esse Brasil conservador que estamos vendo e tivemos uma prova que tem muita força. Mas estou esperançoso."

O trio Gilson, que são parentes do cantor Gilberto Gil, concorre nas categorias Álbum do Ano e Grupo do Ano.