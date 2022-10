SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix liberou, nesta terça-feira (18), o primeiro trailer do reboot do clássico "Teletubbies" (1997-2001) com direito à música original do programa. Os amigos coloridos Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po aparecem no vídeo da releitura vivendo novas aventuras.

A série deverá ter 26 episódios e tem previsão de estreia para o dia 14 de novembro. O trailer começa com o icônico bebê sorridente no sol e mostra algumas mudanças e novidades que foram implementadas na versão.

Agora, os amigos coloridos não tomam mais o "creminho gostoso", mas sim, se deliciam com panquecas. A mudança vem após a atriz Nikky Smedley, 51, (que vestia a fantasia de Laa-Laa no programa original) revelar a composição do creme cor-de-rosa.

Segundo a atriz escreveu em sua autobiografia, intitulada "Over The Hills and Far Away", o doce que despertava desejo em diversas crianças era, na verdade, purê de batata instantâneo com corante. "A falha na limpeza da máquina de creme deixava um fedor grosseiro toda vez que era aberta", contou.