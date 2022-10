SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os peões Deolane Bezerra, Lucas Santos, Shayan Haghbin e Thomaz Costa estão na 5ª roça desta temporada de A Fazenda 14 (Record).

A formação ocorreu na noite desta terça-feira (18).

Fazendeira da semana, Bia Miranda indicou Shayan. "Durante uma discussão, ele cuspiu na cara do Tiago, disse que ele não tinha família", justificou.

Deolane foi a mais votada pela casa e, a pedido da apresentadora Adriane Galisteu, revelou o poder do pergaminho verde. Com isso, ela pode indicar o terceiro roceiro entre os moradores da baia e escolheu Thomaz Costa. Na dinâmica do resta um, o escolhido foi Lucas, que, por sua vez, pode vetar um dos adversários para a prova do fazendeiro.

Lucas vetou Shay. No entanto, ao revelar o poder do pergaminho preto, André conquistou o direito de trocar o roceiro vetado e apontou para Thomaz.

Assim, Deolane, Shay e Lucas vão disputar a prova do fazendeiro nesta quarta (19) e um deles pode se salvar. Thomaz ficará fora da prova e continuará na roça.