SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já está disponível na Netflix "A Escola do Bem e do Mal", filme em que Charlize Theron e Kerry Washington interpretam, respectivamente, as diretoras de uma escola para bruxas e outra para princesas.

Em entrevista a Splash, a atriz de "Mad Max: Estrada da Fúria" diz que seus filhos aprovaram o filme ?e que a sensação de ouvi-los elogiando o seu trabalho foi melhor que ganhar um Oscar. E ela fala com propriedade: a Academia a escolheu como Melhor Atriz em 2004, por seu papel em "Monster - Desejo Assassino".

"Eles viram o filme e não vou mentir... Foi um momento que eu não sabia que precisava na minha vida. Ouvir seus filhos falando: 'Nossa, mãe, que incrível'... Posso dizer com segurança que é melhor que ganhar um Oscar", comenta Charlize Theron, que interpreta a Lady Lesso na trama.

Kerry Washington, que dá vida à Professora Dovey, brinca: "Meus filhos me viram no figurino durante as gravações e foram muito engraçados. Eles gostaram, mas o que eles amaram mesmo foi o figurino dela! Com razão. Eles sabiam que ela era mais legal. E era mesmo, eu admito!"

"A Escola do Bem e do Mal" conta a história de duas melhores amigas que não podiam ser mais diferentes: a costureira Sophie (Sophia Anne Caruso) sonha em ser uma princesa, enquanto Agatha (Sofia Wylie) tem interesses mais sombrios e sofre bullying no vilarejo por se parecer com uma bruxa.

Quando elas chegam na escola, no entanto, algo parece errado: Sophie é colocada na Escola do Mal, enquanto Agatha vai para a Escola do Bem.

Charlize Theron diz que tinha a geração mais nova em mente quando aceitou o papel: "Lendo o roteiro, eu fiquei pensando em meninas jovens tendo a oportunidade de ocuparem lugares de destaque. De serem as heroínas de suas próprias histórias, de serem engraçadas e admiradas. Se eu tenho a chance de ajudá-las, colocar isso na tela... Isso é importante para mim".

Kerry Washington se inspirou em pessoas da vida real para entrar no papel da Professora Dovey: "Eu fui para uma escola de garotas muito chique em Nova York, onde tentavam nos ensinar a sermos verdadeiras damas. Pensei em algumas professoras de lá enquanto criava a personagem. Mas, na estética, também pensei um pouco na Beyoncé. Me inspirei na rainha".