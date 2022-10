SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltam pouco mais de duas semanas para a estreia brasileira do festival Primavera Sound, que desde 2001 acontece anualmente em Barcelona, na Espanha, e costuma reunir uma seleção incensada da música pop, rock, rap e indie em suas edições. Concorrendo com gigantes como Lollapalooza e The Town ?derivado do Rock in Rio previsto para 2023 na capital paulista?, o evento desembarca em São Paulo no final de semana dos dias 5 e 6 de novembro.

O lineup já havia sido divulgado com importantes nomes da música gringa, como Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott e Lorde, e também estrelas nacionais, como Hermeto Pascoal, Tim Bernardes e Gal Costa, que cantaria seu álbum "Fa-Tal - Gal a Todo Vapor", de 1971, mas cancelou a apresentação nesta semana por causa de um procedimento cirúrgico.

Antes mesmo da estreia que ocupará os 400 mil metros quadrados do Distrito Anhembi, no entanto, a cidade já entra no clima do evento com o Primavera na Cidade, que distribui pelo Cine Joia, Audio e Palácio de Convenções do Anhembi algumas das atrações previstas para o lineup e artistas extras que complementam a programação.

Uma suposta divisão por horários dos shows do evento principal, que serão distribuídos em cinco palcos no Anhembi, já havia circulado na internet há poucos dias, mas a versão oficial só saiu na manhã desta quarta, 19, e já prevê que a cantora Liniker, que antes só tocaria no Primavera na Cidade, substituirá a apresentação de Gal no sábado (5).

As apresentações começam por volta das 13h e seguem até a madrugada, às 2h.

O festival ainda tem ingressos à venda em seu site. O terceiro lote do passaporte, válido para os dois dias de shows, custa a partir de R$ 986, e os ingressos avulsos para o sábado ou domingo partem de R$ 579.

Veja os horários de cada dia e palco abaixo.

SÁBADO, 5

Palco Beck's

13:15 - 13:55 - Tasha & Tracie

15:05 - 15:55 - Amaia

17:05 - 18:05 - Helado Negro

19:40 - 20:40 - Interpol

22:00 - 23:30 - Arctic Monkeys

01:00 - 02:00 - L7NNON

Palco Primavera

14:05 - 14:55 - Luccas Carlos

16:05 - 16:55 - Liniker

18:15 - 19:30 - Björk

20:50 - 21:50 - Mitski

23:40 - 00:50 - Beach House

Palco Elos

13:15 - 14:05 - Carolina Durante

14:35 - 15:25 - Santiago Motorizado

15:55 - 16:45 - Beak >

17:15 - 18:15 - Los Planetas

19:40 - 20:40 - Sevdaliza

21:30 - 22:30 - Badsista Ao Vivo (com Venus e Malka)

23:15 - 00:00 - Shygirl

01:00 - 02:00 - Boy Harsher

Bits

13:15 - 14:40 - Valesuchi

14:40 - 16:05 - Badsista (DJ Set)

16:05 - 19:00 - Sangre Nueva (DJ Phyton B2B DJ Florentino B2B Kelman Duran)

19:00 - 21:30 - Cashu B2B Isabella

21:30 - 23:30 - Seth Troxler

23:30 - 02:00 - John Talabot B2B Nicola Lutz

Auditório Barcelona

14:30 - 15:30 - Giovani Cidreira

16:00 - 17:00 - Josyara

17:50 - 19:20 - Tim Bernardes

19:50 - 20:50 - Jonathan Ferr

21:20 - 22:35 - José González

DOMINGO, 6

Palco Beck's

13:20 - 14:10 - Jovem Dionísio

15:15 - 16:00 - Chai

17:20 - 18:15 - Japanese Breakfast

19:35 - 20:35 - Jessie Ware

22:10 - 23:25 - Travis Scott

00:45 - 02:00 - Charli XCX

Palco Primavera

14:20 - 15:05 - Raveena

16:10 - 17:10 - Terno Rei

18:25 - 19:25 - Phoebe Bridgers

20:45 - 22:00 - Lorde

23:35 - 00:35 - Father John Misty

Palco Elo

13:30- 14:20 - Medulla

14:50 - 15:40 - Maglore

16:20 - 17:10 - Don L

18:00 - 18:50 - JPEGmafia

19:40 - 20:40 - Bad Gyal

21:35 - 22:35 - Arca

23:20 - 00:20 - Caroline Polachek

01:00 - 02:00 - MC Dricka

Bits

13:15 - 15:15 - Gop Tun DJs

15:15 - 17:30 - Selvagem

17:30 - 19:10 - Tayhana

19:10 - 20:50 - Crystallmess

20:50 - 22:30 - UNIIQU3

22:30 - 00:00 - Joy Orbison

00:00 - 02:00 - VTSS B2B LSDXOXO

Auditório Barcelona

14:30 - 15:30 - Julia Mestre

16:00 - 17:00 - Föllakzoid

17:30 - 18:30 - Amaro Freitas

19:00 - 20:00 - Hermeto Pascoal

20:30 - 22:00 - Señor Coconut and His Orchestra