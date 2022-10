Divulgação Festival Primeiro Plano - Em breve organização irá divulgar a programação completa e o local de realização da mostra

A 21ª edição do Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades - Primeiro Plano- volta a ser realizada integralmente em formato presencial, após dois anos consecutivos de execução em modelo remoto, em função da pandemia de Covid-19. De acordo com o grupo de cinéfilos Luzes da Cidade, que organiza a mostra, o evento ocorrerá entre os dias 22 e 27 de novembro, em local que será divulgado em breve.

O Primeiro Plano promove o encontro entre novos e experientes profissionais da sétima arte para compartilhar aprendizado e apresentação de seus trabalhos. Além disso, são realizadas mostras de filmes do circuito Nacional e Latino-americano, muitos deles estreando durante o festival.

Ao confirmar o Festival de Cinema Primeiro Plano de forma presencial em 2022, a organização também lançou edital para os interessados em participar de uma oficina de roteiros, chamado de Laboratório Luzes da Cidade, que ocorre dentro da programação do festival, entre os dias 23 e 26 de novembro.

A intenção é oferecer mais um espaço para amantes do cinema que já possuem projetos em fase de desenvolvimento, para momentos de formação interdiscursiva, com experimentação prática e teórica. Com isso, o Festiva visa a estimular o desenvolvimento de projetos de curtas-metragens e a relação entre os cineastas locais.

Podem participar moradores de Juiz de Fora e municípios da região da Zona da Mata e Campo das Vertentes que sejam atuantes na área, estudantes e amadores. Ao final da oficina, com foco no tratamento do roteiro, direção e produção, a organização irá premiar o roteiro vencedor com um R$ 10 mil, convertido em investimentos para a realização do filme proposto.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de novembro, por e-mail, conforme especificado no edital disponível no site primeiroplano.art.br.Uma comissão, formada por profissionais de audiovisual, irá selecionar 12 propostas para compor o laboratório. Além do laboratório, asduas mostras que compõem o evento – Competitiva e Mercocidades – estão em fase de curadoria, através da análise de trabalhos inscritos.