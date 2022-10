RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio ao rumor da crise no casamento com Gisele Bündchen, Tom Brady, 45, confessou que tem dificuldades de conciliar a vida profissional com a pessoal. O jogador de futebol americano disse que prioriza o trabalho no período de campeonato.

Em entrevista ao podcast Let's Go!, Tom contou como funciona a dinâmica quando se inicia o campeonato. "Eu quase olho para as temporadas de futebol como se fossem o serviço militar. É como, 'Cara, aqui vou eu de novo'. A realidade é que você só pode ser autêntico consigo mesmo, certo? O que quer que você diga, como 'Ah, eu quero ter certeza de passar um pouco mais de tempo fazendo isso durante a temporada'... a realidade é que, quando se trata disso, sua competitividade assume o controle e ainda que você queira ter esse equilíbrio lúdico com o trabalho... você vai acabar fazendo exatamente o que sempre fez, e é por isso que você é quem você é".

Ao ser questionado como lida com todos os boatos sobre a crise conjugal e vida pessoal dele e de Gisele, 42, o jogador de futebol americano afirmou que tenta ignorar "o máximo possível".

"A maioria das pessoas na conversa não tem uma ideia completa do que realmente está acontecendo", declarou.

CRISE NO CASAMENTO

A suposta separação de Gisele e Tom já rendeu muitas histórias. Desde o mês passado, a imprensa americana noticia que a modelo e o atleta estão passando por uma crise na relação.

A crise conjugal foi divulgada após a brasileira ter deixado a casa da família, na Flórida, nos Estados Unidos, para passar uma temporada na Costa Rica após algumas discussões acaloradas com o marido, segundo o site americano Page Six.

A publicação relatou que pessoas próximas ao casal confirmaram que Gisele e Tom estão brigados. O motivo do desentendimento do casal teria sido a decisão dele em desistir da aposentadoria para jogar por mais um ano pelo time de futebol americano Tampa Bay Bucaneers.

Na semana passada, Tom compareceu no casamento de Robert Kraft, o CEO do New England Patriots, em Nova York, sem a companhia de Gisele.

De acordo com a US Weekly, amigos do casal têm desaprovado o comportamento do jogador de futebol americano em meio à crise no casamento. Eles estão incomodados com a falta de indecisão de Tom sobre a aposentadoria. Ainda assim, os amigos acreditam em uma possível reconciliação dos dois

Gisele e Brady são pais de Vivian, de 9 anos, e Benjamin, de 12. Ele também é pai de John, de 15, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget Moynaham.