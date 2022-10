SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Que cara gente boa você é, Keanu Reeves. Foi um prazer ter você aqui conosco", declarou Felipe Massa sobre o encontro com o astro de Hollywood. "Noite de todas as línguas", registrou Rubinho Barrichello na legenda de uma foto com o ator e outros amigos, como o humorista Whindersson Nunes.

Mas, afinal, o que o protagonista de "Matrix", entre muitos outros filmes, está fazendo por aqui? A julgar pelo encontro com os pilotos brasileiros, a viagem faz parte da série documental que ele está gravando sobre Fórmula 1 para o serviço de streaming Disney+.

A produção, ainda sem título confirmado, veio a público em julho, quando a revista Variety publicou em sua versão digital que ele apresentaria a atração, que deve ser centrada em Ross Brawn, diretor da modalidade, e na Brawn GP, que ele comandou em 2009.

Na época, Reeves já havia começado a gravar entrevistas para a série. A publicação já indicava que pilotos como Rubinho e Jenson Button, que foram pilotos da escuderia naquele ano, seriam ouvidos, assim como o próprio Brawn.

Reeves é fã dos esportes de velocidade e tem uma grande coleção de motos. Ele foi visto no Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra, onde chegou a falar sobre o trabalho, embora a Disney não tenha querido confirmar a produção, prevista para 2023.