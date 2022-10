SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sophie Charlotte, 33, vive o desafio de interpretar uma jovem com deficiência visual em "Todas as Flores", novela original Globoplay, que estreia nesta quarta-feira (19). Na trama, ela interpreta a perfumista Maíra, que foi criada pelo pai, Rivaldo (Chico Diaz), em Pirenópolis, Goiás, mas tem a vida transformada com a chegada da mãe malvada, Zoé (Regina Casé), que pensou que estivesse morta.

A novela, escrita por João Emanuel Carneiro, não se limita apenas em mostrar uma protagonista com deficiência visual. O folhetim tem por trás das câmeras profissionais cegos ou com baixa visão que contribuem para mostrar o cotidiano real de uma pessoa cega, como a assistente de direção Nathalia Santos, que já trabalhou com Regina Casé no programa Esquenta (Globo), que ajudou Sophie na construção da personagem.

A atriz disse que a convivência no folhetim com pessoas deficientes visuais trouxe uma transformação imensa na sua vida, foi um divisor de águas. "Eu acho que consegui entender nessa prática a importância de nós pessoas, que não convivem com a deficiência, na luta anticapacitista no mundo", afirma. "Entendi que a deficiência é uma condição com a qual a Maíra convive, mas que não a define exclusivamente."

Sophie disse que está muito curiosa para entender como a história vai chegar ao público e como a dramaturgia vai levantar assuntos relevantes e urgentes como a vida das pessoas PCD (Pessoas com Deficiências). "A novela pode ajudar [a diminuir] todos os estigmas e estereótipos que a gente como sociedade ainda repercute na nossa imaginação e que precisa começar a quebrar."

TRAMA

Na novela, a personagem de Sophie resolve partir para o Rio de Janeiro após a morte do pai e recomeçar a vida ao lado da mãe, que a rejeitou no passado pela deficiência visual, e da irmã Vanessa (Letícia Colin) -duas mulheres más que fazem tudo por dinheiro. Mal sabe a perfumista que as duas a procuraram por interesse. A ideia é ela doar a medula óssea para Vanessa, que está com câncer. "Começa a grande jornada da minha personagem e da novela", afirma Sophie.

A atriz conta que Maíra chega nessa nova família com o coração aberto para conhecer a irmã, mas logo vai entender que essa relação não vai ser como ela estava imaginando e gostaria que fosse. Para piorar ainda mais essa relação, a personagem vai se apaixonar pelo noivo rico da irmã Vanessa, que está com ele por puro interesse. "[Existe] também uma repulsa muito grande pelas diferenças gigantescas que as duas têm de valores, sentimentos e intenção de vida."

Segundo Sophie, a novela vai tratar muito de famílias tóxicas e até que ponto uma pessoa é capaz de batalhar por essas relações e se isso faz sentido. "Ela [Maíra] insiste até bastante para manter essa relação idealizada ou desejada pelo menos. A história vai se revelando e a gente vai enredando numa teia cada vez mais complicada."

A atriz falou que está muito feliz em atuar ao lado de Regina Casé, Letícia Colin e Mariana Nunes (Judite) -que no folhetim é quase uma fada madrinha da sua personagem. "É um presentaço ter a Letícia como minha irmã, eu a admiro muito", disse Sophie. "Eu acho que a gente precisa de muito afeto, confiança e parceria para se colocar em situações de risco como essas duas personagens estão fazendo o tempo todo, é emocionante", falou a atriz, sem querer dar mais spoilers da novela.

Longe das novelas desde de "Babilônia" (2015), a atriz afirmou que estava com saudades dos folhetins, mas emendou outros trabalhos na TV. Ela disse que está muito empolgada e curiosa para entender como vai ser a dinâmica de uma novela em streaming, que libera cinco episódios por semana. "Vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar assim. Quero entender como vai ser esse diálogo com público, dos próprios ganchos. Eu acho que isso revoluciona muita coisa no nosso fazer [novela]."

"TODAS AS FLORES"

Quando Estreia dia 19 de outubro

Onde Globoplay

Autor João Emanuel Carneiro

Elenco Fábio Assunção, Regina Casé, Letícia Colin, Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Caio Castro, Ana Beatriz Nogueira e outros

Direção Carlos Araújo