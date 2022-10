SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - Famoso pelo papel de Beiçola em "A Grande Família" (Globo, 2001-2014), Marcos Oliveira, 66, voltou a pedir ajuda financeira para os fãs nas redes sociais. O ator e humorista vem enfrentando problemas de saúde que o impedem de trabalhar.

"Ai, pessoal, sei que é tão duro vir aqui sempre ficar pedindo, sei que já está ficando chato, mas eu preciso pagar o aluguel no fim do mês, nele já inclusos água luz e gás, e os remédios especiais para meu tratamento final", lamentou nas redes sociais. "Me ajude só mais um pouco."

O ator espera poder voltar ao trabalho em breve. "Agora só falta a bolsa de colostomia para dentro e estou livre para trabalhar e vou começar correr atrás", celebrou. "Vem aí Marcos Oliveira, sobrevivendo às supostas perdas!"

Oliveira já havia aberto uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para o período em que ficaria parado por causa de uma cirurgia. Ele arrecadou, até o momento, pouco mais de R$ 20 mil desde março. A meta inicial era de R$ 50 mil.

"Terei que me operar para corrigir uma fístula que tenho há anos", contou na época. "Enquanto isso, uso uma bolsa de colostomia, uma sonda urinária que, além do incômodo, não permitem que eu trabalhe ou faça muitos movimentos."

"Quero e preciso trabalhar, mas até conseguir voltar e conseguir novos trabalhos, terei que custear toda minha vida, pagar minhas contas e tudo isso sem ter qualquer renda", contou. "Não gostaria de chegar a este ponto, tenho muito amigos que ainda me ajudam, mas a situação do país e da cultura não está nada favorável. Preciso pagar as contas enquanto não posso trabalhar e oferecer minha arte para o público que sempre gostou do meu trabalho. Idoso neste país não tem sossego."