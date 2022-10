RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - A mensagem pipocou no WhatsApp de centenas, talvez milhares, de pessoas nos últimos dias: "Precisamos dar um gás TOTAL AGORA. A campanha nesse momento precisa de engajamento e conteúdos que emocionem e instiguem as pessoas a votar. Vamos gravar o clipe "Sem Medo de Ser Feliz" junto com o presidente Lula no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (19). PRECISAMOS MUITO DE TODOS VOCÊS! Agora é tudo ou nada. Vamos juntos!"

Enviado pela campanha do candidato petista, o texto anunciava também, de forma clara e objetiva, as informações básicas sobre o que estava por vir:

Onde: Teatro Oi Casagrande - Rio de Janeiro

Data: Quarta-feira, 19 de outubro

Horário: 19h00

Figurino: branco

O clipe poderá ser usado nas redes e na TV.

Ao final, o telefone de duas pessoas que deveriam ser contatadas pelos interessados em participar da gravação da versão 2022 do clipe originalmente criado para as eleições presidenciais de 1989, com o jingle Sem Medo de Ser Feliz.

O lugar escolhido para as filmagens é o teatro Casagrande, no Leblon, zona sul do Rio, centro de encontros para debates fundamentais para a democracia durante o regime militar. A ideia da campanha petista é fazer uma releitura da música que popularizou o slogan "Lula lá", há 33 anos, desta vez com a participação de artistas da nova geração que apoiam Lula, mesclados a militantes e petistas históricos.