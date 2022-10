SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os projetores serão ligados e as salas de cinema da capital paulista voltarão a abrir as portas para receber a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo a partir desta quinta, dia 20.

Depois de uma edição totalmente online, em 2020, e de uma híbrida, em 2021, quando sessões presenciais tiveram apenas 50% da lotação das salas, o maior festival audiovisual do país faz a sua 46ª edição neste ano com exibições majoritariamente presenciais, que ocupam cinemas e espaços culturais da capital paulista até o dia 2 de novembro.

Majoritariamente porque, mesmo com o fim das restrições causadas pela pandemia de Covid-19 aos cinemas, os filmes exibidos online foram mantidos. Mas, desta vez, saem de cena as exibições feitas na plataforma própria da Mostra, que eram pagas ?as sessões digitais são agora gratuitas, nos serviços Sesc Digital e Spcine Play.

No total, cinemas e plataformas de streaming exibirão 223 filmes de 60 países, muitos deles premiados e selecionados nos principais festivais de cinema do mundo, como Cannes, Veneza e Berlim. Entre os cineastas estão Alejandro González Iñarritu, Lars von Trier, Claire Denis, Hong Sang-soo e Alê Abreu, por exemplo.

Na hora de assistir, há duas opções para obter ingressos ?clique aqui para saber como comprar as entradas. Uma delas é online, pelo aplicativo Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e pelo site Velox Tickets. Caso sobrem ingressos, eles estarão disponíveis para venda nas bilheterias físicas dos cinemas no dia da sessão.

As entradas individuais custam de R$ 24 a R$ 30, a depender do dia e horário, e há um combo de 40 tíquetes por R$ 410, além de dois pacotes com exibições ilimitadas por R$ 150 e R$ 600. Mas há também sessões presenciais gratuitas.

Enquanto isso, no catálogo de filmes gratuitos exibidos online há 17 títulos. Eles serão disponibilizados desta quinta (20) até o fim do evento, em 2 de novembro ?ou até alcançarem o limite do número de visualizações estipulado.

A programação completa, bem como os endereços dos cinemas, podem ser acessados no site da Mostra, em 46.mostra.org.

Para ajudar os cinéfilos na hora de montar a lista, selecionamos abaixo 30 filmes imperdíveis da programação. Como eles terão mais de uma exibição em dias e locais diferentes, indicamos a primeira apresentação de cada título nos cinemas.

Saiba quais são a seguir e boa sessão.

OS MAIS CONCORRIDOS

Aftersun

Com o selo do cultuado estúdio A24, o filme causou burburinho entre os críticos após ser exibido nos festivais de Cannes e Toronto. O drama apresenta Sophie, que reflete sobre as lembranças de um feriado que passou com o pai, 20 anos atrás, e tenta se reconciliar com o homem que percebe não conhecer completamente.

Reino Unido, Estados Unidos, 2022. Direção: Charlotte Wells. Com: Paul Mescal, Frankie Corio e Celia Rowlson-Hall. 14 anos. Próxima sessão: dia 20, às 14h, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

Os Anos do Super 8

No embalo do prêmio Nobel de Literatura dado neste ano à escritora francesa Annie Ernaux, o documentário dirigido por ela e exibido em Cannes deve figurar entre os mais aguardados. Ao lado do filho, ela exercita a autoficção e registra imagens da família de 1972 a 1981.

França, 2022. Direção: Annie Ernaux e David Ernaux-Briot. 12 anos. Próxima sessão: dia 26, às 21h20, na Cinemateca

Armageddon Time

Com Anne Hathaway e Anthony Hopkins no elenco, o filme que teve passagens pelos principais festivais de cinema é o mais pop da programação. Inspirado na infância do cineasta James Gray, fala sobre amadurecimento e desigualdade racial a partir da amizade entre um garoto branco e um negro na Nova York dos anos 1980.

EUA, Brasil, 2022. Direção: James Gray. Com: Anne Hathaway, Anthony Hopkins e Jeremy Strong. Livre. Próxima sessão: dia 26, às 21h, no Cine Marquise

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Dirigido pelo cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, o longa exibido no Festival de Veneza acompanha um jornalista que retorna ao seu país natal, o México, após receber um prêmio em Los Angeles e entrar numa crise existencial.

México, 2022. Direção: Alejandro G. Iñárritu. Com: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani e Ximena Lamadrid. 18 anos. Próxima sessão: dia 23, às 21h10, no Cinesesc

Pacifiction

Exibido em Cannes, o filme é ambientado na Polinésia Francesa. Lá, um oficial do governo francês administra um hotel e interage com os locais como se fosse igual a eles. Enquanto isso, surgem boatos de que as autoridades querem voltar a realizar testes nucleares na ilha.

França, Espanha, Alemanha, Portugal, 2022. Direção: Albert Serra. Com: Benoît Magimel, Sergi López e Pahoa Mahagafanau. 16 anos. Próxima sessão: dia 27, às 17h30, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca

O Reino

A mostra exibe os dois primeiros episódios da série criada por Lars von Trier na década de 1990 e retomada agora, em uma terceira temporada. A trama se passa em um hospital assombrado na Dinamarca. Em uma noite de sonambulismo, uma idosa vai parar em frente ao local e tenta buscar respostas para questões não resolvidas da própria série.

Dinamarca, 2022. Direção: Lars von Trier. Com: Bodil Jorgensen, Mikael Persbrandt e Tuva Novotny. 18 anos. Próxima sessão: dia 26, às 18h15, no Cinesesc

Triângulo da Tristeza

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, o filme é o principal destaque desta edição e faz uma sátira social. Dois modelos e influenciadores digitais são convidados para um cruzeiro luxuoso, mas uma tempestade faz com que o navio naufrague. O casal então se vê largado em uma ilha deserta com uma faxineira e grupo de milionários.

Suécia, França, Grécia, Dinamarca, 2022. Direção: Ruben Östlund. Com: Harris Dickinson, Charlbi Dean e Woody Harrelson. 16 anos. Próxima sessão: dia 22, às 20h30, no Cine Marquise

TÍTULOS PREMIADOS

Alcarràs

Levou o Urso de Ouro no último Festival de Berlim. O título é o nome de um vilarejo na Espanha, onde a família Solé passa os verões colhendo os pêssegos de seu pomar. Mas a colheita deste ano pode ser a última deles, que se veem ameaçados de despejo, pois há planos de cortar as árvores e instalar painéis solares no terreno.

Espanha, Itália, 2022. Direção: Carla Simón. Com: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín e Xènia Roset. 14 anos. Próxima sessão: dia 21, às 19h, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

Boy From Heaven

O prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes gira em torno da disputa entre religiosos e políticos na sucessão de poder em uma universidade sunita no Egito. O filho de um pescador vai estudar no local e, quando a maior autoridade religiosa da instituição morre repentinamente, ele é empurrado para um perigoso complô para decidir o substituto.

Suécia, França, Finlândia, Dinamarca, 2022. Direção: Tarik Saleh. Com: Tawfeek Barhom, Fares Fares e Mohammad Bakri. 14 anos. Próxima sessão: dia 22, às 14h, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca

Com Amor e Fúria

A cineasta francesa Claire Denis ganhou o troféu de melhor direção no Festival de Berlim com este longa, que se passa em Paris, durante o inverno, e segue os apaixonados Sarah e Jean. Eles moram juntos há anos e o relacionamento parece ir bem. Até que um dia Sarah cruza com François, a quem ela abandonou para ficar com Jean.

França, 2022. Direção: Claire Denis. Com: Juliette Binoche, Vincent Lindon e Grégoire Colin. 16 anos. Próxima sessão dia 21, às 14h, no Cine Marquise

O Filme da Escritora

Do premiado cineasta sul-coreano Hong Sang-soo, o filme levou o grande prêmio do júri do Festival de Berlim e acompanha uma escritora em uma longa viagem e os encontros que tem no caminho. Entre eles, uma amiga com quem perdeu contato, uma atriz e um diretor de cinema e sua mulher.

Coreia do Sul, 2022. Direção: Hong Sang-soo. Com: Lee Hye-young, Kim Min-hee e Seo Young-hwa. 14 anos. Próxima sessão: dia 20, às 21h15, no Cine Marquise

Os Irmãos de Leila

Leila tem 40 anos e passou a vida cuidando dos pais e dos quatro irmãos. A família briga com frequência e está cheia de dívidas. Enquanto os homens tentam garantir alguma forma de sustento, ela tem um plano de começar um negócio que pode tirá-los da pobreza. O longa iraniano foi premiado em Cannes.

Irã, 2022. Direção: Saeed Roustaee. Com: Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh e Payman Maadi. 14 anos. Próxima sessão: dia 20, às 16h50, no Instituto Moreira Salles

As Oito Montanhas

O escolhido pelo júri do Festival de Cannes conta a história da amizade de dois garotos ao longo de duas décadas. Pietro vive na cidade, Bruno mora numa vila isolada em cordilheiras. Eles se conhecem nas montanhas da Itália quando são crianças e, conforme o tempo passa, as histórias se cruzam e se afastam enquanto eles tentam manter os laços.

Itália, Bélgica, França, 2022. Direção: Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Com: Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Elena Lietti. 14 anos. Próxima sessão: dia 20, às 16h, no Cine Marquise

Sem Ursos

O filme iraniano conta duas histórias de amor em paralelo. Em uma delas, uma garçonete conhece um homem que consegue um passaporte roubado para ela, com o qual poderá viajar para a Europa. Em ambos os casos, os amantes são afetados por obstáculos maiores que eles. Levou o prêmio especial do júri no Festival de Veneza.

Irã, 2022. Direção: Jafar Panahi. Com: Jafar Panahi, Naser Hashemi e Vahid Mobaseri. 14 anos. Próxima sessão: dia 27, às 19h, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

FEITOS NO BRASIL

A Cozinha

Estreia do ator Johnny Massaro na direção, o filme que fala sobre sexualidade lotou sessões no Festival do Rio. Tentando superar a depressão, Miguel, que é artista, convida um amigo que não vê havia 15 anos para jantar ?mas ele traz a noiva. A ex de Miguel aparece sem ser convidada e um clima desagradável se instala entre o quarteto.

Brasil, 2022. Direção: Johnny Massaro. Com: Felipe Haiut, Julia Stockler e Saulo Arcoverde. 14 anos. Próxima sessão: dia 25, às 20h40, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

Fogaréu

Exibido no Festival de Berlim, o longa estrelado por Bárbara Colen, de "Bacurau", se passa em Goiás e mistura elementos do real e do fantástico. Após a morte da mãe adotiva, Fernanda volta para a casa do tio, um homem rico e conservador, com quem entra em choque.

Brasil, França, 2022. Direção: Flávia Neves. Com: Bárbara Colen, Nena Inoue e Eucir de Souza. Livre. Próxima sessão: dia 25, às 15h, na Cinemateca

A Mãe

Com três troféus no último Festival de Gramado, o filme conta a história de uma mãe solo que vive na periferia de São Paulo, papel da atriz Marcélia Cartaxo. Um dia, ela volta para casa e não encontra seu filho adolescente. A mãe sai em busca do filho e tenta descobrir a verdade por trás da morte do garoto, que pode ter sido assassinado por policiais.

Brasil, 2022. Direção: Cristiano Burlan. Com: Marcélia Cartaxo, Helena Ignez e Mawusi Tullani. 14 anos. Próxima sessão: 1º/11, às 17h, na Cinemateca

Paloma

A personagem do título é uma mulher trans que sonha em se casar na igreja. Ela trabalha em uma plantação de mamão e economiza dinheiro para pagar a festa. Seu pedido, porém, é recusado pelo padre local, mas isso não a impede de tentar realizá-lo. O longa levou o troféu de melhor filme do Festival do Rio deste ano.

Brasil, 2022. Direção: Marcelo Gomes. Com: Kika Sena, Ridson Reis e Zé Maria. 16 anos. Próxima sessão: dia 25, às 21h15, no Cine Marquise

Perlimps

A nova animação de Alê Abreu, indicado ao Oscar por "O Menino e o Mundo", acompanha as aventuras de Claé e Bruô, dois agentes secretos que trabalham para reinos rivais. Eles são enviados em uma mesma missão e precisam superar as diferenças para unir forças e salvar os Perlimps, criaturas misteriosas, de gigantes que cercam a floresta.

Brasil, 2022. Direção: Alê Abreu. Livre. Próxima sessão: dia 22, às 18h30, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

Regra 34

Simone é uma jovem negra e defensora pública que defende mulheres em casos de abuso. Para bancar os estudos de um concurso público, ela publica na internet vídeos de si mesma em práticas sexuais extremas em troca de dinheiro. Dirigido por Julia Murat, o filme ganhou o Leopardo de Ouro, prêmio máximo do Festival de Locarno, na Suíça.

Brasil, França, 2022. Direção: Julia Murat. Com: Sol Miranda, Lucas Andrade e Lorena Comparato. 16 anos. Próxima sessão: dia 28, às 21h30, no Reserva Cultural



OLHARES SOBRE A AMAZÔNIA

Amazônia, a Nova Minamata?

O documentário acompanha médicos e pesquisadores que investigam a contaminação por mercúrio na Amazônia. Enquanto exibe a ameaça para a floresta e seus habitantes, faz um paralelo com a história de Minamata, no Japão, na qual parte da população morreu por envenenamento do metal pesado, geralmente associado à atividade garimpeira.

Brasil, 2022. Direção: Jorge Bodanzky. 10 anos. Próxima sessão: dia 27, às 20h30, no Cinesesc

À Margem do Ouro

A produção aborda a exploração ilegal e predatória na região do rio Tapajós, maior produtora de ouro no país, e como ela prejudica a natureza. Apesar das péssimas condições de trabalho e da violência, garimpeiros e comerciantes são atraídos pelo sonho de ganhar dinheiro.

Brasil, 2022. Direção: Sandro Kakabadze. 10 anos. Próxima sessão: dia 23, às 21h30, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca

Noites Alienígenas

Consagrado o grande vencedor no Festival de Gramado, o filme de Sérgio Carvalho se passa na periferia de Rio Branco, no Acre, e acompanha a vida de três amigos de infância. Narra, ainda, a chegada de facções criminosas na região da Amazônia, ameaçando a vida dos jovens locais.

Brasil, 2022. Direção: Sérgio de Carvalho. Com: Gabriel Knoxx, Adanilo e Gleici Damasceno. 14 anos. Próxima sessão: dia 26, às 21h20, no Espaço Itaú de Cinema Augusta

Pisar Suavemente na Terra

Com participação do ativista indígena e escritor Ailton Krenak, o documentário conta a trajetória de três lideranças indígenas da Amazônia que tentam manter suas tradições e narram as ameaças sofridas por conta do garimpo, da monocultura e da extração de madeira em seus territórios.

Brasil, Estados Unidos, 2022. Direção: Marcos Colón. Livre. Próxima sessão: dia 29, às 19h, no Cinesesc

Uýra - A Retomada da Floresta

Uýra é uma artista trans indígena que viaja pela Amazônia e usa performances de arte e educação para ensinar jovens indígenas e ribeirinhos sobre proteção da floresta. Com passagens por festivais de cinema internacionais, o documentário acompanha essa jornada.

Brasil, Estados Unidos, 2022. Direção: Juliana Curi. Livre. Próxima sessão: dia 20, às 20h10, no Instituto Moreira Salles

SESSÕES GRÁTIS

Andança - Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho

A produção traça um recorte da vida e carreira da cantora Beth Carvalho, considerada a madrinha do samba, a partir do acervo de imagens documentadas por ela ao longo das cinco décadas de palcos.

Brasil, 2022. Direção: Pedro Bronz. Livre. Próxima sessão: dia 20, às 19h, nos CEUs Vila Atlântica, Perus e Meninos

Carvão

Irene e o marido têm uma pequena carvoaria no quintal de casa, numa cidade do interior. Eles cuidam do filho pequeno e do pai dela, que não sai mais da cama. Tudo muda quando decidem hospedar um estrangeiro em troca de dinheiro. Após passagens por mostras internacionais, o filme ganhou três troféus no Festival do Rio, incluindo o de melhor roteiro.

Brasil, Argentina, 2022. Direção: Carolina Markowicz. Com: Maeve Jinkings, Cesar Bordon e Jean Costa. 14 anos. Próxima sessão dia 22h, às 19h30, no vão-livre do Masp

Kobra Auto Retrato

O documentário acompanha a trajetória do muralista paulistano Kobra, responsável pela criação do cartaz da Mostra deste ano. O longa revê sua vida, desde a infância na periferia e os grafites ilegais nas ruas, ao sucesso mundial, com murais coloridos espalhados por 30 países.

Brasil, 2022. Direção: Lina Chamie. 10 anos. Próxima sessão: dia 21, às 19h30, no vão-livre do Masp. Retirada de ingressos uma hora antes

Propriedade

O filme trata de diferenças de classe e fez sua estreia no Festival do Rio deste ano. Para se proteger de uma revolta dos trabalhadores da fazenda da família, uma estilista se esconde em seu carro blindado. Mesmo assim, ela não consegue fugir do conflito.

Brasil, 2022. Direção: Daniel Bandeira. Com: Malu Galli, Zuleika Ferreira e Tavinho Teixeira. 16 anos. Próxima sessão: dia 22, às 16h, no CFC Cidade Tiradentes

Sonne

Eleito melhor longa-metragem de estreia de diretor no Festival de Berlim, o filme apresenta três adolescentes que gravam um vídeo dançando uma música pop usando hijab. Elas ficam famosas na internet, em especial entre os de etnia curda. A única delas que é curda começa a se distanciar de sua cultura, enquanto as amigas se encantam por esse mundo.

Áustria, 2022. Direção: Kurdwin Ayub. Com: Melina Benli, Law Wallner e Maya Wopienka. Exibição online e gratuita no Spcine Play, de 20/10 a 2/11 ou até atingir 800 visualizações

MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO

Quando: 20 de outubro a 2 de novembro

Onde: Diversos endereços

Preço: R$ 24 a R$ 30. Há valores promocionais para pacotes de ingressos a partir de R$ 150

Link: https://46.mostra.org/