SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador João Kleber, 65, fez uma declaração polêmica durante sua participação no podcast Vênus. Por lá, o comunicador relembrou sua trajetória profissional, inclusive, seu primeiro cachê, pago pelo dono do SBT, Silvio Santos,91.

João Kleber diz ter começado a trabalhar cedo, com 12 para 13 anos, para ajudar a família nas despesas da casa.

"Eu comecei a trabalhar de office boy com 12 para 13 anos. Eu sempre quis trabalhar no meio artístico, e descobri um anúncio para trabalhar na Jovem Pan, quando ainda era junto com a Record", contou ele.

"Meu primeiro cachê quem pagou foi o Silvio Santos, ainda na Record, junto com o Nelson Rubens. Sabe o que? Um bauru na padaria que tinha em frente à Record. É verdade, pode perguntar ao Nelson", disse, surpreendendo a todos.

Além disso, o apresentador contou que antes de ganhar um programa na RedeTV!, teve a oportunidade de comandar uma outra atração na Globo, porém, o projeto não deu certo.

"Eu ganhei um programa meu quando fui para a RedeTV!. Na Globo, já era para eu ter tido, mas não deu certo por alguns fatores".

"Quando cheguei na Rede TV, me contrataram para ser humorista no 'Te Vi Na TV'. Começou com quadros de humor e tal, depois cheguei para os donos e falei: 'Não vai dar para segurar um programa de humor num programa que está começando'. Eles concordaram. E falaram que eu iria dirigir o programa, e foi aí que eu dei um salto", finalizou.