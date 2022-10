SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, anunciou, na tarde desta quarta-feira (19), que a filha Maria Guilhermina, que irá completar quatro meses na próxima sexta-feira (21), terá de passar por um procedimento de traqueostomia nesta quinta (20).

Por meio do Instagram, ela publicou uma foto da filha caçula no hospital em São Paulo e fez o comunicado da intervenção cirúrgica dizendo crer que a filha -que tem Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara- irá vencer o obstáculo.

"Maria Guilhermina de Guadalupe! Posso dizer, sem medo de exagerar, que você tem o coraçãozinho mais amado desse Brasil. Quanta gente reza todos os dias pedindo a Deus pela sua vida! É formidável ver de perto tanta gente olhando para o céu por sua causa! A verdadeira comunhão dos santos se move para você e por você", afirmou Letícia Cazarré.

"Menininha dos olhos de Deus, como bem disse uma amiguinha paciente aqui da UTI. Amanhã será um dia de novos desafios, nossa pequena vai passar por uma traqueostomia, mas tenho certeza de que vai vencer, como fez até hoje", completou.

Ela encerrou o comunicado agradecendo as orações de amigos e fãs pela recuperação da criança -que nasceu no último dia 21 de julho e tem passado por seguidas cirurgias em virtude da cardiopatia congênita rara.

"Obrigada, amigos e amigas pelas orações. Peço que continuem firmes pedindo não só por ela, mas por todas as crianças que precisam recuperar a saúde. Como diriam os santos: "Rezai e fazei rezar"!", publicou Cazarré.

O que é traqueostomia?

Segundo o matéria do UOL, é um procedimento cirúrgico na qual os médicos colocam um tubo a partir de um furo na traqueia para fazer a "comunicação" até o pulmão, já que o órgão não consegue exercer suas funções normalmente. Com isso, o paciente consegue respirar de forma "mecânica".De acordo com o otorrinolaringologista Jamal Azzam, membro titular da ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial), esse tipo de procedimento é indicado quando um paciente passa mais de 15 dias, em média, intubado -isto é, com uma cânula (tubo) inserida pela boca.

"Pela boca, esse tubo passa pelas cordas vocais e, acima de 15 dias -isso é uma média-, pode levar a um risco de lesão. Ou seja, a pessoa pode perder a voz depois de sarar do problema. Por isso que depois desse período, corta-se na região mais embaixo, que fica abaixo das cordas vocais, que é a traqueostomia", explica.

Ambos procedimentos, a intubação ou a traqueostomia, têm a mesma função: realizar a ventilação mecânica. "A traqueostomia é igual a intubação. A diferença é que a sonda não passa pela boca e nem pela corda vocal. É uma via de comunicação entre esse aparelho e os pulmões", diz o médico.